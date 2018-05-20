嚴德發：中國文攻武嚇 台灣人反感

2018-05-20

一貫軟硬兼施伎倆 不僅沒效果 還會造成副作用

〔記者涂鉅旻／新北報導〕總統蔡英文上任滿二年，中國加重對台文攻武嚇的力道，國防部長嚴德發昨赴淡江大學「淡江戰略學派年會」演說時表示，中共文攻武嚇對台「幾乎沒什麼效果」，不僅台灣人民會反感、不會接受，也會造成副作用。面對這些宣傳伎倆，台灣將堅持自由、民主、開放的核心價值，也盼外界能給國軍信心。

嚴並表示，無論國際權力結構、區域問題或兩岸關係，都隨著國際情勢變化，挑戰相當嚴峻。中國透過修憲，取消國家主席連任限制，使習近平集黨、政、軍權力，形成強人政治，中共對台政策將採取「硬的硬，軟的軟」之一貫兩手策略，硬的為軍事發展，軟的則為經濟層面，如對台的「卅一項措施」。

嚴德發指出，中共完成「軍區改為戰區」等軍事改革後，最大目的為發展聯合指揮作戰目標，實施跨區遠航、延伸軍隊打擊範圍、海空軍跨島鏈任務等作為，除對我國造成軍事威脅，也牽動區域情勢。對於中共文攻武嚇不停歇，嚴表示，他個人認為「幾乎沒什麼效果」，不僅台灣人民會反感、不會接受，也會造成副作用。

對於我國面臨軍事挑戰，嚴德發表示，台灣位處島鏈重要戰略價值地位，也是自由、民主、開放的國家，堅守這些核心價值，並發揮區域戰略地位價值。國軍也絕對有能力、有信心守護疆土，落實國防戰略規劃，掌握各方威脅，並維護國防安全，盼外界能給國軍信心。

中國這兩年持續對台施壓，根據國軍、日本防衛省資料，中國解放軍於二○一六年底起，增加軍機、軍艦遠海長訓頻次與強度。除武嚇外，中國也透過宣傳戰進行文攻，例如四月間在福建泉州灣外實施例行性火砲射擊，卻透過中國官媒誇大放送，但公佈的演訓畫面卻被認為是歷史畫面。