南迴草埔隧道貫通 總統：打通東部重要的路

2018-05-19

〔記者蘇永耀／台東報導〕蔡英文總統昨出席「台九線南迴公路改善計畫隧道貫通典禮」時表示，在總長4.6公里的草埔隧道打通後，全線貫通了。總統說，她的家鄉楓港離這裡不遠，台九線對她來說，也是一條熟悉、回家的路，而這不僅會是一條安全回家的路，也將是推動區域聯合治理、促進在地發展重要的路。

總統並致贈加菜金慰勉工程人員的辛勞，由首位隧道工程女性工地主任鄭敬伶代表接受。

交通部表示，待南迴公路拓寬改善工程完成後，往來屏東與台東車程可以節省30分鐘，預計2020年春節能夠全線通車。