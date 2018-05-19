丹參 可降體脂、體重

2018-05-19

〔記者吳亮儀／台北報導〕肥胖是許多健康問題根源之一，台北醫學大學研究團隊發現，利用中草藥「丹參」萃取物可有效將導致肥胖的「白色脂肪（WAT）」轉化為容易燃燒代謝的「棕色脂肪（BAT）」，有效降低體脂肪和體重。

北醫大、花蓮慈濟 研究發現

北醫大和花蓮慈濟醫院團隊合作，在小鼠實驗中利用名為「ST32da」的丹參萃取物，給小鼠口服、腹腔注射共十六週，發現實驗組小鼠體內的白色脂肪轉為棕色脂肪，體脂率下降五十％、體重從四十克降到卅克。

北醫大生技醫療產業研發學程主任林恒說，研究團隊在中研院技術轉移的基因篩選平台，發現這中草藥的其中一個單一化合物，再將它萃取出來，之前已被認為有助改善第二型糖尿病，如今它也被用來實驗改善肥胖。

花蓮慈濟醫院小兒部主任鄭敬楓說，給予低劑量萃取物的小鼠主要減去皮下脂肪；給予高劑量的小鼠還同時減少了內臟脂肪和皮下脂肪，且小鼠的脂肪肝、糖尿病都改善，沒影響到肝功能。

人體內都有負責儲存能量的白色脂肪和轉換能量的棕色脂肪，用以燃燒脂肪產生熱能，但成年後體內棕色脂肪會逐漸減少，要靠多運動才能增加，或是由溫暖到寒冷的地區，都有類似效果。

林恒說，白色脂肪是造成肥胖主因之一，它帶有大油滴以儲存能量，棕色脂肪有許多粒線體，可吸入血液中的葡萄糖和三酸甘油脂，燃燒油滴以消耗能量，達到減重效果。

市售丹參是混合物 效果不同

研究團隊認為，若未來順利將此萃取物開發成減肥新藥或健康食品，其主要機轉將和現在市面上減肥藥品不同，是採「轉換脂肪」，而非現在藥品以降低食慾、降低體脂累積的機轉為主，最快四到五年可以進入人體試驗。

不過目前僅進行動物實驗，還沒有人體試驗數據證實丹參對人類減肥有效，林恒也提醒，市面上買到的丹參是多種成分的混合物，效果不能相提並論，吃太多也可能出現問題。