鋼鋁關稅作要脅 川普要德棄購俄天然氣

2018-05-19

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國對歐盟的鋼鋁關稅豁免期將於五月三十一日截止，《華爾街日報》報導，川普總統展現強硬立場，要求德國總理梅克爾放棄對俄羅斯天然氣管線「北溪管道二號線」（Nord Stream2）的支持，以避免貿易戰。

美國天然氣 也想進歐洲市場

北溪管道是天然氣運輸的海上管道，經波羅的海將俄羅斯的天然氣輸送至德國等。川普要求梅克爾放棄支持北溪管道二號線，做為避免貿易戰的交易條件，以此開始與歐盟就新的貿易協議進行談判。

川普的強硬施壓，造成歐美貿易緊張上升，同時也引發德國的擔憂。德國是出口依賴型經濟，一旦以牙還牙，可能重創其汽車工業。

《華爾街日報》報導，白宮官員指出，川普是一個生意人，若德國率先站出來說：「請給予我們的汽車產業一點協助，因為我們在這個領域發展得很好；做為交換，我們會在北溪管道二號線上為你們提供幫助。」如此一來，兩國才能達成貿易協議。

美國反對北溪管道二號線，主要是對俄羅斯天然氣在歐洲的市占虎視眈眈，想要分一杯羹。國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）曾稱，北溪管道二號線會削弱歐洲的能源安全和穩定，成為俄羅斯對歐洲施壓的工具，甚至建設管線將使俄羅斯有機會沿途安裝監聽及監視設備。這些冠冕堂皇的說詞下，美國真正目的是出口天然氣搶占歐洲市場。

梅克爾晤普廷 尋求妥協方案

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）批評：「美國人粗暴地試圖宣傳他們的天然氣供應商」。

歐盟官員則指出，美國液化天然氣輸送到歐洲需要以船運越過大西洋，俄羅斯管道運輸的天然氣比美國便宜約二十％。

梅克爾表示，歐盟已同意與美國在天然氣領域「更密切的合作」，以換取永久免除鋼鋁稅。不過，她仍未放棄對北溪管道二號線的支持，梅克爾週五前往俄羅斯，與俄羅斯總統普廷會面，尋求滿足美國及歐盟的妥協方案。