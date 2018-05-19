中方終止對美高粱雙反、退保證金

2018-05-19

〔編譯羅綺／綜合報導〕就在美中展開第二輪貿易談判之際，中國商務部公告，終止對美國進口高粱的「雙反調查」（反傾銷及反補貼），並將退還先前所徵收的反傾銷臨時保證金。由於正值美中貿易談判之際，且美國總統川普才會晤中國國務院副總理劉鶴，中國商務部此舉被視為善意的讓步。

今年二月四日，中國商務部對美國進口高粱展開雙反調查，隨後在美中貿易戰進入白熱化之際，商務部四月十七日公告採取臨時反傾銷措施，對進口商課徵一七八．六％的保證金。

然而，高粱及玉米是養豬最主要的飼料來源，此舉大幅提高中國養殖業的成本，加上豬肉價格不斷下降，養殖戶生計出現困難。中國商務部週五發布公告，以雙反措施影響養殖業成本及增加消費者生活開銷，不符合公共利益為由，宣布終止調查，同時將如數退回臨時保證金。

坦承堵進口 造成養殖成本大增

美中貿易戰中，農產品被視為北京當局最強大的貿易武器，因為美國農產品主要產地都是川普及共和黨的重要票倉，例如高粱產地德州、堪薩斯州和內布拉斯加州等。美國對中興通訊祭出禁售令後，中國以牙還牙對美國進口高粱採取雙反措施，動搖共和黨的票倉。如今，川普表態對中興通訊網開一面，中國商務部終止美國高粱的雙反措施，被視為善意的讓步。

澳洲經濟公司IKON Commodities分析師Ole Houe表示，中國已經給了美國一個教訓，展現中方如何損害美國農產品出口；他們用停止對美國高粱的反傾銷調查來釋出善意，但此舉只是略施小惠，因為現在美國沒多少高粱要出口了，下次高粱收穫季要到八月。