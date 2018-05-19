「中國被寵壞了」 川普質疑談判會成功

2018-05-19

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中於華府展開第二輪貿易談判，美國總統川普週四在白宮會見率團談判的中國國務院副總理劉鶴，並在推特上公布他笑臉和劉鶴握手的照片。不過，兩人會面前，川普卻公開砲轟中國在貿易上「剝削」美國多年、「中國被寵壞了」，華府再也不能容許這樣的情況，對雙邊談判能否成功持「懷疑」態度。

《人民日報》報導，川普在美國副總統彭斯、財政部長努勤、商務部長羅斯、貿易代表萊席爾等官員陪同下，會見以中國領導人習近平特使身分出訪的劉鶴。

被剝削多年 美國再也不容忍

川普呼籲，在能源、製造業領域加強貿易投資合作、擴大農產品貿易和市場准入、加強智慧財產保護；劉鶴表示，願在平等互利基礎一起努力，妥善處理和解決雙方關切的經貿問題。

週四稍早，川普在和北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格的記者會上，被問及美中貿易談判是否會成功時，他表示「我傾向懷疑」，因「中國已被寵壞了…他們總是從美國拿到百分之百所想要的」，華府再也不能容許這樣情況發生。

川普並不留情面地對前幾任政府開砲，痛批他們任憑北京占盡美國便宜，「我們被中國剝削，搬空我們的財富，利用從美國取得的許多錢來重建自己，這是其他國家前所未見的」。

川普對於下令重新評估中興通訊制裁案的決定辯護，稱他並沒有退讓；因為習近平要求他了解情況，且中興也向美國採購許多零組件，「我們對中興的任何處理，都只是整體協議中的一小部分」。

法新社報導，川普十三日推文有意放寬對中興的制裁後，面臨收受「回報」的指責，由於川普集團在印尼房地產開發案獲得中國國企中冶集團投資，可能取得北京數億美元貸款。