對美順差 傳中國願削減2000億美元

2018-05-19

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中在華府展開第二輪貿易談判的首日，川普政府不具名官員向媒體透露，中國提出一項貿易妥協方案，包括削減關稅和增購美國產品，以減少每年對美貿易順差二千億美元。不過，中國外交部發言人陸慷週五否認，稱「傳言不實」，相關磋商還在進行，無法具體說明，但磋商是建設性的。

美官員﹕削減關稅和增購美產品

截至台灣時間昨晚止，美中高層經貿官員仍持續第二日閉門會議，尚無官員出面說明。中國官方先透過兩篇社群媒體文章，反駁「削減二千億美元貿易順差」的說法，稱「子虛烏有，純屬誤讀」。

中美雙方在本週談判前，刻意營造善意及和解的氛圍，美國總統川普下令商務部重新評估對中興通訊的制裁措施，並且親自會見中國國務院副總理劉鶴；中國政府傳出重啟對高通併購恩智浦半導體的審批，且通過貝恩資本對東芝半導體的收購案，昨日再宣布取消對美國進口高粱的「雙反」（反傾銷和反補貼）調查。

白宮在週四首日談判後聲明指出，這場談判是持續進行的貿易討論的一部分，「美國官員傳達總統欲與中國建立更公平貿易關係的明確目標」。

路透報導，美國知情官員指出，中國提出一項可削減每年對美貿易順差二千億美元的妥協方案，包括採購美國飛機、削減約四十億美元美國農產品的關稅等；若川普接受中國提案，波音公司可望成為主要受益者。

經貿專家︰削減2000億美元很難實現

不過，經貿專家普遍認為，除非美中貿易出現結構性的重大改變，否則削減二千億美元的貿易順差很難實現。美國去年對中國貿易逆差三七五○億美元，前兩大出口商品飛機和黃豆的出口金額分別為一六○億美元和一二○億美元。

美國進出口銀行官員穆爾豪瑟也表示，中國要削減二千億美元的貿易順差很難在短期之內實現，可能包括中國先前已經宣布又重新包裝的承諾，「這暗示可能採用非比尋常的會計方法」。

加州大學聖地牙哥分校教授史宗瀚指出，即使急遽重新配置中國進口，改從美國進口能源、原物料和飛機，雙邊貿易逆差可能減少一千億美元，若要削減二千億美元，意味著中國急遽減少對美出口和重整供應鏈。