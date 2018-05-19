國民黨竹縣長人選 可能轉向徵召

2018-05-19

全民調方式 遭吳敦義否認

〔記者施曉光、黃美珠／綜合報導〕國民黨上週協調新竹縣長提名事宜，一度傳出確定以「台中模式」的全民調方式決定人選，但國民黨主席吳敦義昨受訪時否認，使得國民黨新竹縣提名轉向由黨中央徵召的可能性愈來愈大。

國民黨上週邀立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、副議長陳見賢等人第三度協調。原本黨內人士透露，確定以非正式初選的全民調方式，於本月下旬產生人選。但此決定在新竹縣藍營基層產生不小「化學變化」。

竹科大老晤吳 盼國民黨徵召

據了解，許多鄉鎮市長、縣議員參選人高度反彈，擔心有利於目前民調較高、來自民進黨且非客籍的林為洲勝出，輔選系統也擔憂新竹縣的整合難度提高，地方上已積極醞釀整合楊文科、陳見賢兩人。支持楊文科的聯電榮譽董事長宣明智，日前還率竹科大老拜會吳敦義，要求國民黨以協調方式徵召。

面對媒體詢問新竹縣是否改以徵召方式辦理，吳敦義昨受訪表示，這是兩難的問題，新竹會是國民黨所有縣市中，最後一個提名的地區，「難題很大，很難說明」，且由於人才輩出，又是國民黨的執政縣市，「非贏不可」，但現在看起來還有二、三個節點，還要很艱難的協調，一切要等協調成功後再決定。

對於林為洲質疑，若改為徵召方式是「自打嘴巴」，吳敦義表示，「沒有人事前說好，過去連續三次協調，沒有一致的結論。」

積極爭取以全民調獲得提名的林為洲則說，吳敦義的話讓他有疑慮，但他仍相信最後會依既定的機制進行。

獲竹科大老力挺、也準備全民調的楊文科則說，一切尊重黨的意思，但他確實聽到藍軍支持者對林為洲由綠轉藍的「距離感」。

對於林為洲的政黨忠誠度，陳見賢不客氣直言，一個人對政黨不「忠」，對選民哪會有「信」？為了保住正藍軍的血脈，不論如何，他已經做好參選縣長的準備！

邱鏡淳談接班人 未提林為洲

從不公開表態挺誰接班的縣長邱鏡淳在議會答覆議員質詢時曾說，楊文科很了解他的理念，也有行政經驗，是個很適合的人選；副議長陳見賢也不錯，兩個人都是了解地方、了解科學園區的最佳人選。話中唯獨沒有提到林為洲，外界不禁用「消去法」解讀他不挺誰。