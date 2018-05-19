又哽咽了! 柯文哲：要應付政治攻擊

2018-05-19

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨參加大同區斯文里整宅第三期拆除典禮，致詞時頻頻哽咽，會後媒體追問是否覺得最近政治情勢受委屈？他回稱「沒辦法，還是要花時間應付各種政治攻擊。」

民進黨議員王世堅對此則是痛罵柯「男子漢大丈夫，哽咽什麼？」王不滿地說，柯過去以政治攻擊別人為樂，如今民進黨不想再被他攻擊，選擇分手，柯文哲就覺得壓力大。國民黨議員汪志冰剖析指出，柯過去對連任老神在在，但民進黨跟他分手後，將會面對很多政治問題，內外交相攻下，難免會覺得疲憊及焦慮。

柯昨參加拆除典禮致詞時數度哽咽，說四年前他第一次來時，居民對他說，每次選舉都有市長候選人說要推都更，最後都不了了之，問他「你是不是又來騙？」如今他終於兌現承諾。

多次於公開場合落淚

柯文哲說，很多政治前輩都叫他不要碰這個案子，「因為太困難了！」市府也認為最困難的都能成功的話，其他也都能達成，「今天的斯文里公辦都更是一小步，但在台灣都更歷史上是一大步。」柯致詞時頻頻咳嗽哽咽，自稱「這是我的缺點，感情太豐富。」

柯文哲過去曾多次於公開場合哽咽，二○一三年五月，柯文哲被控詐領研究費十一萬元，遭調查局台北市調處約談，事前一派輕鬆，訊後面對媒體，卻哽咽直說制度有問題，還說自己平常辯才無礙，「今天怎麼變這樣」。競選期間，柯的MG149帳務問題遭到質疑，柯哽咽痛批是宇昌案翻版。

柯去年參加雙城論壇挨轟，接受媒體專訪時表示，講稿都有送到國安會，但中央放他一人到對岸「對付阿共仔」，出事再攻擊他。訪問時一度哽咽到無法言語。

對於柯文哲昨再度哽咽，王世堅說，一個人抗壓性低，別說當市長，連當醫生都不夠格。過去都是柯文哲藉由攻擊別人累積政治能量，更透過網軍幫自己擦脂抹粉，前幾天還講得很硬，批評行政院長賴清德不負責任，現在哭哭啼啼讓人懷疑是博取同情的「感情勒索」伎倆。

汪志冰則分析，面對「兩岸一家親」，柯道歉也不是，修正澄清也不是，外界壓力讓他百感交集。汪說，這段期間柯嘴巴很硬，說自己睡得好，把藍綠夾攻當一日雙塔挑戰，但越是這樣講，越顯得焦慮。

汪志冰也提醒說，或許柯文哲是性情中人，情感表現較直接，但北市府八萬大軍的領導人，應該要讓部屬覺得夠堅強，能夠承擔壓力。