選對會成員：若姚文智出線 鄭文燦模式拚北市

2018-05-19

鄭起初不被看好 最後勝選

〔記者蘇芳禾、楊心慧、蘇永耀／綜合報導〕民進黨確認台北市長選舉將自提人選，但人選懸而未決。選對會成員昨天直言，若行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊都沒參選意願，最有機會的是立委姚文智。他進一步指出，若是姚文智出線，希望能以「鄭文燦模式」打造候選人，鄭一開始也沒人覺得他會贏，最後不僅勝選，現在還讓桃園選情超穩。

下週三約詢呂秀蓮、姚文智

據透露，民進黨秘書長洪耀福與選對會召集人陳明文、林錫耀，以及台北市黨部主委黃承國，昨天中午曾餐敘討論台北市選情，會中已決定下週三將再度約詢有意參選的姚文智與前副總統呂秀蓮。核心人士直言，雖然支持者希望能提名陳菊、賴清德等強棒，不過他們都已經「另有要務」，看起來不太可能會選。

選對會成員則指出，目前是以姚文智做為一條界線，姚文智之上有賴清德、陳菊，姚文智與賴、菊中間有沒有可能人選？他們目前想不到，社會上也沒人想到。因此，賴、菊兩人若沒意願，那麼接下來就要處理姚文智與呂秀蓮。

被問到既有人選中，最有機會的姚文智，選對會成員說，如果最後真的是姚文智出線，希望能用「鄭文燦模式」來打造候選人，鄭文燦一開始也是沒什麼人覺得他會贏，最後不僅勝選，現在還讓桃園選情超穩，選對會將會謹慎小心處理相關程序。

至於最近傳出的文化部長鄭麗君、金管會主委顧立雄等人選，選對會認為，這些人與姚文智的等級差不多，民調也很難贏過姚，「要談就是超級強棒，所以沒有徵詢鄭麗君」。

姚：創造不一樣的選戰風格

對於黨內有人質疑姚文智「不夠強」，操盤人士則說，選舉本來就是瞬息萬變，四年前的現在，大家也不覺得柯文哲會贏得台北市長選舉。

姚文智昨受訪強調，他依照步驟持續努力，相信台北市民會支持他，未來他會創造不一樣的選戰風格，一定會得到多數選民支持，「中間過程有曲折。沒什麼好擔心的，關關難過關關過。」

不過，民進黨籍的台北市副市長陳景峻昨受訪時仍認為，民進黨與柯文哲間，「還有轉圜餘地，他一直都是白綠溝通的橋樑，會盡力去協助溝通。」

蔡：柯剩下的任期繼續合作

蔡英文總統昨在台東受訪時，也被問到是否還可能與柯文哲合作？蔡僅表示，「中央和地方本來就是合作的啊」，柯是現任市長，「我們也希望接下來剩下的第一任任期，中央和地方很多合作事項還是能持續合作。」