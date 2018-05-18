蔡英文執政兩週年總體檢》中國破壞現狀 我應反守為攻

2018-05-18

挖我友邦迫我改名 蔡政府釋盡善意 卻換來步步打壓

記者鍾麗華／特稿

就在蔡英文總統就職兩週年的五月天，中國拔掉我與多明尼加的邦交、施壓國際航空公司把台灣列為其一部分、共機南北雙向繞台巡航、我今年仍未獲世界衛生大會邀請函…。中國持續打壓台灣，台海現狀早已片面改變，蔡政府的兩岸「維持現狀」政策恐須因勢利導，才有助實現台灣做為一個正常化國家的願景。

軟硬兼施 一面惠台 一面機艦恫嚇

蔡總統執政兩年來，以「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，多次重申「善意不變、承諾不變、不會走回對抗老路、不會在壓力下屈服」。在多明尼加與我斷交時，蔡直指北京「已實質破壞兩岸現狀」，但數天後的媒體專訪仍強調，「維持兩岸關係的穩定是最優先的」，她採取的是穩定、不挑釁的兩岸政策。

蔡總統善意盡出，但中國卻施壓不斷。不僅挖走三邦交國，我在奈及利亞、巴林、厄瓜多、杜拜、約旦等地的辦事處，以及巴紐商務代表團被迫更名。今年初，更片面宣布啟用M503北上及相關銜接航路，並密集施壓各國航空公司及大企業，把台灣「去國家化」。

中國也軟硬兼施，一方面以實彈演習、機艦繞台恫嚇國人，另方面繞過台灣政府，祭出「對台卅一條」統戰，磁吸與拉攏台灣青年與人才，廈門甚至以六十條「惠台」，宣稱連喪葬費都補助。北京有計畫性地全面滲透台灣村里，麻痺台灣對中國的警覺。

然而，兩岸關係從不是單純「就兩岸、論兩岸」，必須放在區域政治架構與美中台三邊互動來觀察。尤其中國霸權崛起，民主圍堵中國，台灣已被推向地緣政治鋒面上。

過去一年來，美國國會相繼通過「國防授權法案」與「台灣旅行法」，強烈支持台灣，包括軍艦互訪停泊、提高官員互訪層級。

不僅如此，美國與歐盟皆公開表態支持台灣參與世衛大會，白宮日前也以聲明痛擊中國，揭穿中國霸凌台灣及各國企業的醜態。

「維持現狀」轉化為「鞏固獨立現狀」

執政團隊或該善用這個國際新形勢，反守為攻、化被動為主動，以台灣的主流民意為基礎，把「維持現狀」轉化為「鞏固獨立現狀」，擺脫「中國因素」，方能壯大台灣、開拓更大的國際空間。