賴促半導體業拚智慧國家

2018-05-18

〔記者洪友芳／新竹報導〕行政院長賴清德昨到新竹科學園區進行產業之旅第三場，他選定拜訪台積電總部，先與董事長張忠謀會面，並跟台灣半導體產業協會廠商代表座談。賴清德肯定台灣半導體業、台積電對國家貢獻居功厥偉，也期許茁壯成大樹的半導體業，能分嫁出人工智慧、大數據、雲端運算與自駕車等新產業，讓台灣成為智慧國家。

訪台積電總部 與業界座談

賴清德率經濟部長沈榮津、財政部長許虞哲、科技部長陳良基、教育部長吳茂昆等首長與業者閉門會談，業者提出延攬人才、缺地缺水缺電、員工遭中國挖角、如何加強營業秘密等相關政策建議；業界代表包括台積電共同執行長魏哲家、力晶集團創辦人黃崇仁、聯發科副董事長謝清江、聯電總經理簡山傑、鈺創董事長盧超群、南亞科總經理李培瑛等人。

賴清德表示，半導體是台灣的重要產業，對經濟發展居功厥偉，台灣半導體產業廠商共達二九○家，從業人數廿四萬人，產值達二兆四千億元；半導體產業外溢效果顯著，以台積電為例，一個半導體的工作，創造出八個附加工作；台灣已成全球最大半導體邏輯製程基地，台積電擁有高達五十六％全球晶圓代工市佔率，對台灣產業貢獻卓越，封測產業也是全球第一，ＩＣ設計居全球第二。

賴清德指出，政府對半導體產業非常支持和關心，也積極協助半導體業者解決水、電、土地、人才等問題，並鬆綁法令，讓企業界有寬廣空間在國際市場競爭。

賴清德強調，為了解決人才荒，還能夠增才、攬才與留才，政院除了提出新的 「學位授予法」 送到立法院審議之外，還進一步修正 「產業創新條例」 與 「外國專業人才延攬及僱用法」，日前更提出 「新經濟移民法」，除開放高階人才之外，也開放中階的技術人才來台，以解決人才的問題。

台積電共同執行長魏哲家表示，在人工智慧（ＡＩ）、五Ｇ等新世代趨勢下，雖蘊含半導體商機巨大無窮，但挑戰與競爭也很巨大，希望政府給予更好的政策和環境，讓台灣半導體業者更能脫穎而出。