限縮委託書徵求 4金控吃虧

2018-05-18

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨公布三大金融改革方案，在限縮徵求委託書方面，若要採取無限徵求，個人股東除了要持股逾十％且達一年以上，還要取得金管會「大股東適格性審查」的核准函；金管會說，不含公股，目前民營的中信金、台新金、開發金、玉山金四家金控的經營者，同一人或同一關係人持股低於十％，若情況不改變，「公司派」只能進行委託書一般徵求，也就是三％股權，不能無限徵求。該辦法明年一月上路。

同一人或關係人持股未達十％

限縮委託書徵求排除公股銀適用，像是過去財政部與台新金的彰銀經營權大戰，當時多家公股分頭徵求委託書，由於新規定排除適用，使得公股不受影響。

這項政策原被視為「三信銀條款」或「遠航張綱維條款」。因遠航集團董事長張綱維持有三信銀股權只有四％，卻利用多家投資公司徵求委託書、持股高達十七％，一口氣搶下十五席中的五席董事。遠航集團規避金管會的「大股東適格性審查」，也就是持股十％要送審，因此將從嚴規範委託書徵求。

徵求委託書可分為兩種，第一是「一般徵求」，可以徵求的上限為三％股權，此原本規定是持有一年以上、股數為千分之二，新規定提高至千分之五；第二是「無限徵求」，也就是沒有股權上限，新規定從現行的「個人或共同委託徵求的股東」，改為「同一人及同一關係人」為認定標準，持股門檻為一年以上持有逾十％股權，且需先取得金管會的大股東適格性審查之核准函。

金管會調查，同一人或同一關係人持股逾十％金控共有七家，永豐金、元大金、富邦金、國泰金、日盛金、國票金與新光金；中信金、台新金、開發金與玉山金，未達持股逾十％，若情況未改變，就只能一般徵求。

金管會也祭出「專業董事應為自然人」之規定，以減少過去法人董事之弊病；資產規模上兆元的銀行或金控，若是董事會席次五席以下，至少要有三席專業董事，之後每增加三席要再多一席；同樣的，自然人董事也排除政府百分百持股者適用，另外若是金控旗下的銀行，也納入排除適用範圍。