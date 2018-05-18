金金分離明年7月才上路 寶佳閃過

2018-05-18

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨天公布三大金融改革，包括金金分離、自然人董事與限縮委託書徵求，並給予「緩衝期」，前兩項從明年七月、第三項為明年一月才開始適用；因此不影響台新金今年六月改選結果，之前被金管會點名涉金金分離的市場派寶佳，反而因此閃過，台新金董座夫人彭雪芬卻意外受「金金分離」影響，在辦法生效前、必須辭去新光金董事。

金管會公布三項金改

在這三大金融改革中，「金金分離」被稱為「寶佳條款」，這是金管會要防止產業任意到處插旗金融機構；尤其寶佳大動作進攻六月要改選董事的台新金，這項措施格外受到關注。

金管會主委顧立雄表示，考量同一個企業集團同時兼任不同金融機構董事，因參與經營，瞭解公司業務狀況與策略，將衍生所任職金融機構間的利益衝突；因此金管會修訂銀行負責人準則及金融控股公司負責人準則。

根據新規定，法人擔任銀行或金控董事時，如該法人或其關係人同時擔任其他金融機構之董事，推定有利益衝突之情事，依法當然予以解任，也就是新當選的董事無效。

何謂關係人？金管會規範有三：第一，若法人的董事長、配偶及直系血親出任其他金控董事；第二，該法人與自然人單獨或共同持股達三分之一，或擔任董事長、總經理之企業；第三，法人之關係企業。

台新金董娘彭雪芬反而「中槍」 須辭去新光金董事

但金管會給了寶佳條款「緩衝期」，要到明年七月才生效，寶佳機構雖然持有一席台中商銀董事，但金金分離目前尚未生效，並不影響其今年六月爭取台新金董事席次，不需要急著辭去。反而是彭雪芬擔任新光金董事是違反金金分離；若根據金管會新規定，由於彭雪芬是台新金董座吳東亮的夫人，明年七月前、得辭去新光金董事。

「金金分離」一度被國民黨籍立委質疑，金管會偏袒公司派，怎料「金金分離」一出手，台新金反而意外先中槍。

其次在限制委託書徵求方面，同樣也有緩衝期，明年一月才生效，加上寶佳已經宣稱，不對外徵求委託書來搶攻台新金董事，新規定同樣也不影響六月台新金董事選舉。