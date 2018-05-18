2018-05-18

記者鄒景雯／特稿

選舉季節，是非常難得的選民最大、選將吃癟的時刻，因此一票在手的選民，這個時候應該用最老大的心態，輕鬆看待台上這些追求政治機會的人，他們在面對高度壓力考驗時，是用什麼樣的心理素質在做判斷、決行止？從而做為投票的參考。

今年的考期不短，現在起算，還有半年之久。在此之前，許多參選態勢已經峰迴路轉；在此之後，選情演變肯定會更加高潮迭起。所謂「贏筊博到輸」，除了實力原則，最終仍以減少犯錯者勝，這憑藉的，正是素質問題。

台北市長選舉，絕對是近來最吸睛的一役。然而，引爆爭執的話題，無關市政，全是中國政策。這包括，先是，柯市長堅不收回「兩岸一家親」，惹惱了深綠選民，這些選民不管有幾趴，已經證實他們足以推翻蔡英文主席的懿旨，讓「自提」進入民進黨的決策程序。再是，基於緩和局面，柯市長決定上綠色電台為「兩岸一家親」道「歹勢」，不久又解釋這是「情感的撫慰」，這回不管深綠加深藍到底是不是六％，有人說柯市長的中間選民動搖了。

三是，民進黨選對會一通過「自提」決議，柯市長下午就在市議會回應國民黨議員的質詢，直言行政院長賴清德講「務實的台獨工作者」是不負責任的，批判得比深藍選民還要深藍。四是，柯市長禁不起媒體追問，昨天繼續補充：「總統和行政院長想法不太一樣，也是怪怪的」，被認為矛頭對著府院之間的縫隙。

以上這些，居然構成了市長選舉的主要現象，這是其他選區絕無僅有的，充分顯示出柯「市」長的特殊性。不論是主動的、或被動的，兩岸關係似乎一直被運用做為砝碼，在選票的天平上喬東喬西，想調出其橫跨藍綠的最大空間，因此是一連串追票的計算。但事實上的效應又是如何？

首先，安撫深綠的目的無著後，柯市長順著藍議員的挑逗攻賴、打台獨，不必懷疑，北京當然順耳，就如他試圖以「兩岸一家親」，做為取代「九二共識」的敲門磚一樣。能讓紅爽的語境，深綠怎麼會快活？於是這麼做，其實是更加凝聚了深綠回流民進黨。

其次，如果定義深綠是情感的，淺綠是理性的，那麼柯市長第二步的分化英賴，直指閣揆不該跟總統不同調，則淺綠自然會問：首都市長跟國家元首之間的步調又合拍嗎？攸關台灣生存的中國問題該是柯市長的玩具？台北市政在柯市長心中的分量剩下多少？超過六趴了沒有？未來四年，柯市長要致力的是兩岸親善？還是市民利益？

外界或許不了解柯團隊贏的策略是什麼？若是按照前述的鋪陳，想操作「棄綠保柯」，恐怕是漸行漸遠，只有往「棄丁保柯」的路上走去，則更加落實了丁守中所言以柯文哲為主要對手的設想。從這個角度，柯文哲真的聰明嗎？實在難以恭維。