失政黨奧援 柯文哲擬海選競選團隊

2018-05-18

〔記者沈佩瑤、郭安家、蕭婷方、劉曉欣／綜合報導〕民進黨選對會前天確定不禮讓台北市長柯文哲，民進黨籍台北市政府副秘書長李文英旋即以「職場倫理」為由請辭。柯文哲昨證實已批准李文英的辭呈，過程中有慰留，但李因個人政治理念而婉拒，他不想互相為難就同意了。對於這次選舉不能再向民進黨借將，柯則說，還在考慮是否辦海選，招募年輕人加入競選團隊。

至於同為民進黨籍的副市長陳景峻表示為顧全大局將留下，是否代表柯與綠營還有合作機會？柯文哲強調，合作機會還很多，中央跟地方有很多業務要一起進行，政黨政治不是殺父仇人，未來事情太難預測了，不過目前沒有計劃爭取兩階段民調，也沒有要加入民進黨。

民進黨確定自提，也代表柯文哲無法比照二○一四年借將打選戰，柯苦笑說，有在想是不是辦海選，招募年輕人進入競選團隊，「台灣人才很多，就是怎麼去給年輕人機會。」

柯文哲正規畫競選總幹事人選，外傳是「綠色和平」廣播電台主持人陳雨鑫。陳昨受訪證實柯三個月前有邀約，但陳建議柯找前總幹事姚立明回鍋，柯回他「這不要講。」他也推薦由陳景峻擔任總幹事。

為子加油 柯媽：人要有志氣

對於民進黨決定自提人選，柯媽媽與柯爸爸昨到彰化伸港迎接「白沙屯媽祖」時受訪強調，不要緊，這樣才有競爭，對柯文哲有信心，人要有志氣，只要認真去做，市民就會認同。

對於柯文哲「兩岸一家親」的說法，柯媽媽說，「兩岸一家親」的意思是彼此都是平輩，就像是兄弟，「不代表我們就要嫁去他們家」，大家都是在台灣出生，怎麼會要讓人家管？

對於民進黨自提台北市長人選，柯媽媽強調「這不要緊啦」，因為大家都住在台灣，都是朋友，各自打拚；至於未來有無合作機會，一切「順其自然」，不要強求。