是否參選 陳菊：尊重選對會評估

2018-05-18

「現階段最重要的角色就是輔佐總統」

〔記者蘇永耀／台東報導〕總統府秘書長陳菊昨日前往台東參訪，被問到台北市長選舉，有無可能代表民進黨披掛上陣？陳菊表示，總統知道她現階段最重要的角色就是輔佐工作，選對會將在這兩個星期就自提人選部分做出決定，她「尊重選對會最後的評估」。

捍衛二次執政 力拚年底選戰

陳菊昨日參訪台東石山木工坊，她挑了一個「勇敢前行」的御守，她說，現在很需要，因為輔佐總統，進行改革，需要很多勇氣。

陳菊與媒體茶敘時表示，年底選舉對總統及民進黨非常重要，一定要捍衛好不容易的第二次執政，所以要加倍努力。台北市長選舉的人選，相信選對會將進行各種評估，總統也了解她現階段扮演角色，因為輔佐總統也非常重要。

陳菊提到，過去她說「戰士沒有選擇戰場的權利」，是因為當時要離開高雄到總統府；輔佐蔡總統是現階段台灣社會的期待，「我就沒有選擇的權利，我應該全力支持她」，完成改革，提出政績；台北市選舉是大家所關心事務中的一項，「輔佐蔡總統完成台灣社會的改革，才是我選擇這個戰場中，最重要的工作」。

被問到是否出任新北市長參選人蘇貞昌的競選總部主委，陳菊則說，她與蘇貞昌是長期戰友、好友，蘇貞昌願意承擔新北市這場選戰，新北市選戰也是民進黨選舉的重中之重，全黨都應全力以赴助選，都是非常重要的助選員，至於誰掛什麼樣的位置，她尊重蘇貞昌競選團隊最後規劃。