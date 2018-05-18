柯文哲批蔡賴兩岸主張不同調 陳菊反擊：沒差異

2018-05-18

〔記者沈佩瑤、蘇永耀、陳鈺馥／綜合報導〕民進黨前天表態將和台北市長柯文哲「分手」，柯如同甩開包袱，發言再也不留情面。繼前天批行政院長賴清德先前自稱「務實的台獨工作者」是不負責任後，昨天柯文哲受訪時又補刀，指「總統跟行政院長的想法不太一樣，怪怪的。」暗指總統與閣揆的兩岸政策不一致。總統府秘書長陳菊對此回擊說，賴揆在兩岸關係上完全尊重總統的職權，兩人的兩岸政策主張是一致的，這非常清楚。

轟賴揆「務實台獨」後 柯又開砲

柯文哲昨出席環保局活動後受訪，被問及前天在議場批評賴揆不負責任時，柯文哲起先不願多談，只說不需要特別解釋，但旋即又脫口說出，「總統跟行政院長想法不太一樣，也是怪怪的。」媒體追問，是否認為總統跟閣揆兩岸的想法應該要統一？柯迴避僅稱，沒有時間討論這個。

陳菊昨在台東與媒體茶敘，受訪時，對於柯文哲的說法不客氣地表示，她從事政治工作多年，對任何從事公共事務者很少說三道四，尊重任何人，因此對柯市長的任何言論，她沒有評論。

不過，她要強調，總統就職時即強調，兩岸政策是依憲政體制及兩岸條例，至今沒有改變，賴院長要表達的內涵與總統主張沒有差異，當時只是回答立委質詢提到台灣前途決議文，但在兩岸政策上，總統與行政院長是一致的，這是非常清楚的。

賴清德、總統府秘書長陳菊都是民進黨基層力拱的台北市長徵召人選。媒體也詢問柯，是否將賴當成假想敵，才會批評他？柯連聲說「不會啦！」被問及有民調指賴清德的形象與柯接近，較符合都會區年輕選民的口味時，柯文哲反問「所以呢？只能做自己能控制的事，外面的也不是你能控制的，擔心幹嘛？」

徐國勇：柯憂心選舉 內外交迫

行政院發言人徐國勇昨回應柯的相關說法時，僅表示，柯文哲為了選舉很憂心，現在是內外交迫。