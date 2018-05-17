美亞太副助卿警告中國：再威脅美公司 會有後果

2018-05-17

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕主管印太事務的美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）今天表示，中國威脅美國航空公司必須依中國政治正確來行事令人震怒，中國必須停止，美國已警告中國，如果再這樣下去會面臨後果。

台灣巴拉圭邦交 美議員憂心

參院外委會亞太小組今天就主席賈德納提出的「亞洲再保證倡議法案」舉行聽證會，黃之瀚與國防部主管亞太事務的助理部長薛瑞福應邀出席作證。參議員盧比歐並示警，台灣友邦巴拉圭可能是下一個要與中國建交的國家。

盧比歐質詢時表示，中國不斷威脅萬豪酒店和美國航空公司要依中國的法律和政治正確行事，國務院在美國公司受到騷擾時，到底做了什麼？

黃之瀚說，國務院認為這些行動令人震怒和煩擾，大家都了解北京利用其市場准入，做為銳實力壓迫私人企業做讓步，包括強邀美國公司科技移轉在內。現在中國做的就是利用市場准入限制言論自由，正如白宮所說的，要求全球遵守中國的政治正確，「我們覺得令人憤怒」。

黃之瀚表示，白宮和國務院都公開譴責中國的作法，私人也對中國的對口官員提出過關切，也與涉及的美國公司談過，「中國明白他們正涉足危險的水域」，他們了解如果繼續走在這條道路上，繼續使用這種伎倆，「會影響美中關係，會有後果的」。

中國壓迫企業作法 令人震怒

被賈德納追問中國會面臨什麼樣的後果時，黃之瀚回答，中國了解美國的立場，如果繼續向美國及全球公司施壓要求遵守中國的政治正確，一定會有後果，但具體方案還在檢視中，美國要視中國未來的作為，而決定採取什麼樣的措施，中國必須停止這樣的作為。

盧比歐也表示，中國在美國主管的西半球拿下了台灣的友邦巴拿馬與多明尼加，巴拉圭可能是下一個國家。美國是否有所行動，是否向這些國家表示過美國不希望他們和中華人民共和國建交？

黃之瀚回答，中國企圖限縮台灣的外交空間，以改變台海的現狀令美國煩擾，依照美國的一個中國政策，美國希望強化美台的連結，提供台灣防禦能力，也希望維持現狀，因為這是台海穩定的關鍵，任何企圖奪走台灣邦交的作為都是攪擾了這個現狀，美國對夥伴國和北京都表達得很清楚。黃之瀚證實，美國曾向多明尼加表示，不希望多國與中國建交，但多國仍自行其事。