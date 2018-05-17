孤兒成分局長 13歲工讀養自己

2018-05-17

〔記者吳昇儒／新北報導〕體態壯碩、貌似網紅「館長」的南投縣警局仁愛分局長金秋華，出身比年少喪父的館長還坎坷，金秋華十歲喪父，十三歲又不幸喪母成為孤兒，但他不向命運低頭，白天當工人、晚上讀補校，半工半讀考上警專，如今以五十一歲之齡當上分局長，為自己人生迎向新的挑戰。

學徒、捆工… 不畏苦都做過

出身桃園一個平凡家庭的金秋華，十歲時父親因病過世，獨留他與母親，詎料禍不單行，十三歲那年，母親車禍亡故，舉目無親的他為了生存，只好半工半讀養活自己，當過鐵工學徒、捆工、印花工人、女鞋工人、汽車材料行送貨員等，只要是正當工作、有錢賺，他毫不畏苦就去做。

金秋華說，幸好不論在哪個工作職場，都遇上好老闆、好同事，很順利地完成國、高中學業，一九八六年從補校畢業後，考取不用花錢、還有零用錢可拿的警察專科學校，並以全校第二名畢業。畢業後不久，渴望脫離形單影隻、擁有完整家庭的他，立刻結婚生女，當時年僅十九歲。

回想就讀警專時的情形，金秋華笑說，就像電影「無間道」般，他曾被同村友人約出去與一名道上大哥聊天，當時那位大哥告訴他：「聽說你很會讀書，每個月我給你兩萬元零用錢，以後幫我吧！」但從小累積的社會經驗告訴他，有些錢拿不得，他因此婉拒對方，還為此與居中介紹的友人斷了聯繫。

用行動激勵女兒 考上警大

警專畢業後，金秋華只是小警員，但活得安心、工作之外只有家庭，後來為了激勵女兒用心準備高中聯考，讓他發下豪語要考警察大學，一九九八年考上警大二技六十五期，以第一名成績畢業，十年後再考取警正班取得碩士學位，更在當上阿公後不久，考上分局長班。

金秋華雖考上分局長班，但隨著年紀漸長，自認與分局長一職無緣，準備以新北市汐止警分局秘書室主任身分退休，但長官看到他從成長過程中所磨練出的韌性、觀察力與同理心，倚重他這位年已五十一歲的「老警察」，讓他出任仁愛分局長。

從工廠小學徒一路走到警界的分局長，金秋華不僅珍惜，也更在意肩上的責任，他說：「心裡只有一個想法，就是全心全意帶領好下屬，為民眾創造更美好、安定的社會！」