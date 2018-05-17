北市長選舉 民進黨參戰

2018-05-17

〔記者楊淳卉、何玉華／綜合報導〕民進黨是否自提台北市長人選紛擾逾半年，答案昨天揭曉，正式宣告與無黨籍的台北市長柯文哲分道揚鑣。民進黨選對會昨決定自行提名，不再與柯文哲合作，建議黨主席蔡英文啟動徵召程序，若要接受民進黨徵召，就要加入民進黨，最快五月底前確定人選。

選對會拍板：自提人選

二○一四年，柯文哲在民進黨的禮讓下，雙方合作成功打贏台北市長選戰，將柯送上市長寶座，今年底柯將尋求連任，原本的禮讓關係因柯文哲上任後不斷批評民進黨施政，以及遲未對「台灣價值」做出說明，惹惱民進黨基層，這半年來主張自提人選的聲浪逐漸加大。在民進黨中央徵詢台北市議員、黨籍里長、市黨部執評委及有意爭取黨內提名者後，選對會於昨天上午開會，無異議做出自提人選、不再禮讓柯文哲的決定。

與柯文哲分道揚鑣

民進黨發言人鄭運鵬轉述選對會三點聲明：第一，選對會近來針對民進黨在台北市基層黨公職幹部進行座談，多數認為民進黨應提出自己的市長候選人，讓中央與地方執政同步，貫徹對人民的改革承諾，實踐民進黨對首都的市政願景。

第二，二○一四年民進黨在野時，選擇與無黨籍的柯文哲市長合作，以在野大聯盟的形式，順利打敗國民黨，實現首都政黨輪替的艱難目標。如今民進黨已在中央執政，並於國會過半，在改革進入最關鍵的時刻，民進黨應承擔更大的責任。未來的市長應當充分理解本黨目標與價值，並與中央執政一致，共同推動政策，實踐改革理想。

第三，基於上述評估，針對台北市長候選人徵召事宜，選對會將向主席提出建議，依「民主進步黨二○一八直轄市長暨縣市長提名特別條例」之規定，啟動徵召的程序，開始評估人選。

建議主席啟動徵召程序

選對會召集人陳明文會後受訪表示，他與共同召集人林錫耀向所有成員報告徵詢的過程，包括里長、市黨部執評委及議會黨團、議員的意見，大部分傾向民進黨自己徵召人選。而選對會成員的意見也相當一致，都是希望用徵召方式提出台北市長人選，決定向主席建議啟動徵召程序。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨表示，現在檯面上表達意願的人選都很優秀，黨中央會循民主機制並斟酌各方情況提出最適當的人選。但他認為，外界點名的行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊兩人都不適當，賴清德要繼續在行政院好好發揮，陳菊也才剛接下重擔，應讓她好好幫助蔡英文總統。