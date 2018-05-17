焦點評論》與柯P劃清界線

2018-05-17

記者邱燕玲／特稿

情人分手後，身旁親友最看不下去的，就是明知對方是個壞情人，卻仍藕斷絲連想要復合，甚至還幫對方說好話。民進黨與柯文哲昨公開宣告分手了，但黨內仍有部分聲音認為，即使不合作，也不應撕破臉，可以維持某種程度的友好，這種想法無疑是自掘墳墓、未戰先降，把可以好好打的一場選戰拱手讓人。

民進黨在台北市長選舉選最差、二○○二年李應元代表出征對戰馬英九時，也有三成五的基本盤；國民黨最差如二○一四年連勝文競選時，也有四成的支持。柯文哲的基本盤有多少？能從藍綠拿走多少票？值得研究。而今民進黨決定自提人選，與柯文哲、丁守中三方對決，不論最後民進黨提名的是誰，選票回歸藍綠後，「三腳堵」作戰，民進黨也不是完全沒機會。

但執政黨展現出來的，卻是左思右想、怕東怕西，一下恐嚇支持者「北市被國民黨拿回去怎麼辦？」一下又釋出「真的不再和柯文哲合作嗎？」唯一沒對外展現的，就是氣魄。

會錯估情勢落到如此局面，一直以禮讓柯Ｐ為目標、不顧基層反彈聲浪，缺乏整理思考戰略與佈局、錯失尋找「最強人選」的機會，黨中央要負最大責任，現既然宣告分手，就應與柯文哲劃清界線。過去柯是靠綠、白、淺藍色力量當選，現在的柯Ｐ更向藍營靠攏，民進黨若藉此把柯推向藍營，讓柯、丁兩人搶食藍營選票，鞏固自己綠營基本盤再想辦法突圍，並非沒有一搏的機會。

為避免支持者崩盤，民進黨已無與柯文哲合作的可能，應徹底檢驗柯文哲的施政，並好好做自己，展現自己政黨的價值才是正途，若一再對不值得復合的人引頸盼望，除了浪費時間，更會讓選民瞧不起。