新聞解讀》柯綠分手 非一日之寒

2018-05-17

記者陳曉宜／特稿

三年多前民進黨傾全力協助柯文哲選上台北市長，而今卻鬧得不歡而散，柯自我解讀為黨同伐異、意識形態綁架，事實是，冰凍三尺非一日之寒，「兩岸一家親」、「管案白癡說」只是壓垮駱駝的最後一根稻草，關鍵問題在於「誠信」與「選擇性的是非」。

從政策面而言，民進黨三年來對於柯市府提出的預算、政策幾乎都支持，柯將民進黨自提人選，形容為獵殺女巫，其實有失厚道。民進黨議員除了少數幾位柯友，與柯三年交往後大多心灰意冷。一位議員形容，三年來大家都吃了太多悶虧，因柯善用二分法的政治語言，利用人民對藍綠的厭煩感，將錯都推給議會、名嘴、亞斯伯格症。

民進黨自提人選，柯歸因於「黨同伐異」，意指自己沒錯，將政黨政治打成負面；當外界批評北市調降囤房稅，柯就對外說被議會偷襲，撇責任，卻不說首先提出降稅方案的正是柯市府。市府首長紛紛走人，他就說「因為沒得抽」，將離職原因歸為無利可圖，甚至說首長是「棄職潛逃」，暗指走的人有問題，而迴避檢討自己的領導能力。當政論名嘴對柯有所批判，柯不就事實回應，僅說「收買名嘴要錢」，將批判者通通歸為新聞圈敗類。

更讓民進黨議員不滿的是，柯稱自己是白，還常說這個國家是非比藍綠重要，但卻放任自己可以「選擇性的是非」，一遇爭議，就躲進自己架起的白色保護傘。所以，柯可以為了邀請中國參加世大運，而漠視中國嚴重侵害人權的李明哲事件，面對上海台辦時，一句話都不敢吭；當前體育局長修法遏止特定團體壟斷體育資源時，柯不但不挺部屬，甚至任由該團體以公文怒罵首長與已故市議員；柯稱自己被媒體霸凌，卻任由柯網軍將監督市政的議員打為柯黑。

三年來，柯市長跨藍綠交了許多朋友，因為他有話就說、手機開放，有如鄰家阿伯的長相，很得年輕人喜歡。但有話就說不代表說的全部是事實，有時只是柯自己的認知與理解；當朋友，不代表不能本於議會監督、媒體第四權而對市府進行批判；有亞斯伯格症，不代表市長就能口無遮攔。當柯再度號召推倒藍綠高牆時，也該自我反省，選擇性是非與缺乏誠信的白色力量，還算不算是白色力量。