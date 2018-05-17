柯市府三民進黨首長》李文英請辭 陳景峻動向不明

2018-05-17

柯：會慰留李 陳不會走

〔記者沈佩瑤、蕭婷方／台北報導〕民進黨昨拍板自提北市長人選，確定跟柯文哲「分手」後，旋即傳出民進黨籍市府副秘書長李文英請辭消息。柯文哲昨赴議會備詢，議員關注同為民進黨籍的副市長陳景峻、民政局長藍世聰是否跟進走人；柯對此語氣輕鬆表示，「政黨沒這麼嚴重，不要變得太肅殺」，他會慰留李文英，陳景峻是「有情有義的人、不會走啦！」藍世聰則說，柯團隊超越藍綠，會留下來。

藍世聰：柯團隊超越藍綠 會留下來

不過陳景峻晚間發出的書面聲明卻預留伏筆。他在聲明中表示，他一直認為白綠合作才是最大的勝算，也不斷朝這方向努力，只能說他盡最大的努力了，但結果不是他能預設的，待未來全盤確定後，再向大家說明。

藍綠議員昨輪番提問李文英請辭理由，李文英表示，二○一三年起跟著柯打選戰、進入市府，並不是民進黨指派，現在基於職場跟政治倫常，很難抉擇，已口頭請辭並獲得市長諒解。柯則補充說，「政黨沒這麼嚴重，不要變得太肅殺」，他會慰留李文英。李文英下班前已向柯提出書面辭呈。

國民黨議員戴錫欽也詢問陳景峻、藍世聰的動向，藍世聰回應，柯市府是超越藍綠的團隊，要用超越藍綠的思維，會留下來。陳景峻因接待外賓未到議會備詢，柯緩頰說，他認為陳景峻會留下，因為陳有情有義，且工作已經排到年底，所以應該會留下。