迎戰兩黨 柯文哲：就當再騎一日雙塔 太刺激了

2018-05-17

〔記者沈佩瑤、蕭婷方／台北報導〕民進黨選對會昨確定不禮讓台北市長柯文哲，將啟動徵召程序，自提人選，對於未來將迎戰民、國兩黨候選人，柯文哲表示，「我把它當成再一次騎一日雙塔，太刺激了！」一日雙塔簡直是奇蹟，決心跟勇氣可以改變台灣歷史。

「民進黨不是敵人 是意見競爭者」

對於民進黨自提人選，柯文哲昨一早受訪大嘆，現在變成黨同伐異，台灣政治思維要修一下，不要不是朋友就是敵人。不過柯下午赴市議會備詢時，議員詢問是否將民進黨視為敵人，柯則稱「不是敵人，是意見競爭者」。

柯文哲昨早搭公車上班途中受訪，一路暢談選舉議題。日前有市府幕僚透露柯文哲選舉戰略就是秉持「走中道」，柯文哲重申，這個社會，比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非，台灣好不容易走到民主自由多元開放，「但有看到包容嗎？」他在議會被問到兩岸一家親，不想回答就是因為台灣都在用意識形態檢驗自己同胞。

被問及市府內友綠派是否錯估情勢？柯說，民主政治還是在跌跌撞撞中前進，人若理智，就沒有歷史可讀，民進黨若純粹理智思考，在台北市怎樣做會有最大獲利，這很清楚，但民進黨還是很難這樣做。

若民進黨啟動第二次民調，雙方會不會有合作空間？柯直言，兩韓都可以握手了，人與人關係不要這麼兩極化，不要不是朋友就是敵人，就像美蘇雙方都有核彈，但還是有不同方式的合作關係。

柯文哲昨下午面對議員質詢時說，不認為兩岸一家親的風波造成選民的支持變動，坦言民進黨自提會讓選舉變得比較困難；但也強調，把市政做好就是最好的連任準備，希望在這場選舉給台灣帶來新的政治。