議員看柯P 操作棄保拚連任

2018-05-17

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨將自提台北市長參選人，國民黨及民進黨北市議員皆認為，台北市長柯文哲接下來可能會操作棄保拚連任，如柯持續激化與民進黨對戰，選前辦台北、上海雙城論壇吸藍票，搶當藍營共主，柯恐操作「棄丁保柯」；如國民黨市長參選人丁守中穩固藍營四十％支持度，柯文哲反會算計操作「棄綠保柯」，將考驗選民智慧。

民進黨議員王世堅等人認為，黨中央應儘快確定徵召人選，而且推出強棒，如拖延太久、留模糊、聯想空間，形同放水柯文哲，給柯棄保空間。民進黨議會黨團總召李慶鋒指「民進黨在柯文哲執政第四年，終於確認自己不是北市執政黨」，坦言過去有選舉合作，大家質詢手下留情，未來監督質詢市長的力道勢必會重一點，扮演好稱職的「在野黨」。

國民黨議員陳永德說，柯文哲為連任會不擇手段，藍營已歸隊，丁守中現在笑得燦爛，認為不會發生「棄丁保柯」，柯反而要拉攏淺綠，操作「棄綠保柯」。

民進黨議員梁文傑也認為，二○一四年國民黨最受嫌惡的市長參選人連勝文、觸底拿四十％選票，丁沒有連被討厭的理由、最少有四十％支持，柯只能操作「棄綠保柯」。

但民進黨議員李建昌認為，柯文哲會激化跟民進黨對戰，籠絡藍營里長，得到親民黨、民國黨、部分國民黨議員支持，也會透過人脈關係對中國國台辦表達「穩定溝通的訊息」，成泛藍共主，達成「棄丁保柯」戰略，說不定柯文哲正評估台北、上海雙城論壇十月召開。

新黨主席郁慕明去年曾說，如民進黨推人，願有條件支持柯文哲。但新黨議員陳彥伯說，柯向不爽「兩岸一家親」的民眾道歉，已傷了新黨支持者的心；新黨還未做最後決定，但按過去慣例，如未自提人選，八、九成機率會支持國民黨。

民進黨議員王孝維說，原本北市選情是「兩綠打一藍」，但柯兩岸立場無法與綠營支持者融合，局勢也演變為「一綠打兩藍」，重演過去陳水扁、黃大洲及趙少康的局面，民進黨仍有機會勝選。