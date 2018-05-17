2018-05-17

記者楊淳卉／特稿

民進黨的台北市長選戰布局與現任市長柯文哲糾纏超過半年，原本民進黨是朝繼續合作的方向布局，但因柯惹怒民進黨基層，反柯怒火已燒到民進黨中央門口，逼使民進黨選對會最終不得不做出分手的決定。

事實上，柯深知綠營內部的矛盾。據悉，就在選對會四巨頭五月一日於木柵農會密會柯文哲，柯除表示「你們要怎麼做我都配合」、尊重民進黨決定，卻也反問四人：「民進黨現在弄成這樣，你們要怎麼向你們支持者解釋要跟我合作？」

原本包括民進黨主席蔡英文及黨務決策高層，都傾向柯綠年底選舉能繼續合作。核心人士形容，民進黨秘書長洪耀福二○一四年地方選戰主導規劃「在野大聯盟」，與當時還是素人的柯文哲合作，「最初劇本就是寫八年」，要將反國民黨連線延續到二○二○年，因此一直希望雙方能繼續合作。

蔡英文一月底邀約柯文哲會面，全程保密到家，之後再拋出請柯確認「台灣價值」的球，幫柯文哲搭起橋樑。可以看出蔡起初關愛的眼神不在黨內人選身上，即使期間幾名與蔡英文有深厚信任關係的重量級人士，均多次當面向小英表達支持者的不滿，也未改變小英的想法。

然而民進黨多次拋出合作條件訊息，柯的回應卻讓綠營一再落空。直到五月一日四巨頭與柯會面「最後通牒」時，還對雙方合作抱持希望，但柯並未向民進黨「求救」，加上反柯怒火已燒到民進黨門口，即使三組人選參戰風險大增，仍讓民進黨不得不走向自提人選一途。

柯文哲對自己始終充滿自信，與四巨頭密會時，談到民進黨提人形成三足鼎立時，只說「啊就是那樣」，認為自己仍有很大機會獲勝。民進黨最終在基層主導下做了「捍衛價值」的選擇，未來如何打這場三方對決的選戰，則是下一步要煩惱的課題。