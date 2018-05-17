民進黨雙北若「強強相加」 有助全國選情

2018-05-17

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨決定在台北市長選戰自提人選，新北市長參選人蘇貞昌昨天態度低調，僅說相信黨中央會做出最適當的決定；民進黨人士分析，台北市長柯文哲的爭議多多，黨內同志理念相同，當然比較好合作，只要在台北市尋覓強棒參選，「雙北強強相加」，更能帶動民進黨在全國各縣市的選情。

蘇貞昌日前在電台專訪時表示，希望民進黨中央好好決定台北市長人選，不要讓他選得太辛苦；民進黨選對會昨天決定在台北市長選戰自行提名，蘇貞昌的發言被認為是促成台北市自提人選的「臨門一腳」。

民進黨新北市議會副議長陳文治表示，民進黨在新北市已徵召強棒蘇貞昌參選，期待在台北市也能徵召強棒，「雙北強強相加」很有號召力，這對民進黨在全國各縣市的選情都有幫助，雙北本來就是共同生活圈，兩位強棒如果能從雙北共同議題，例如淡水河整治、交通、捷運等面向提出合作策略，互相拉抬、水漲船高，對選情會有很大助益。

蘇貞昌辦公室的幕僚指出，雙北雖是共同生活圈，但兩市選民仍有各自不同的關注議題，綠營在雙北會「分進合擊」，「分進」是兄弟登山、各自努力，「合擊」是選擇雙北聚焦的共同議題，聯手出擊、聯合造勢作戰。

綠營在雙北會將「分進合擊」

熟悉雙北政壇的綠營人士分析說，柯文哲的爭議太多，民進黨如果沒有自提人選，相較於藍營在雙北的「丁侯連線」，蘇貞昌將陷入孤軍奮戰，因為蘇貞昌與柯文哲合作會引起綠營基層的反感，但如果與柯若即若離，又會被國民黨見縫插針。

親近蘇貞昌的人士評估，民進黨在台北市長的人選非常重要，攸關蘇貞昌在新北的選情，如果也是與蘇貞昌條件相當的強棒，彼此合作絕對會有「一加一大於二」的選票外溢效應，相信民進黨的台北市長人選會有「黑馬」出線的可能；反之，如果台北市長的人選戰力不夠強，對新北市的助益相對有限。