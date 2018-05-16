雙語夯 中正預校國中部搶手

2018-05-16

〔記者羅添斌／台北報導〕隸屬軍方體系的「中正國防幹部預備學校」（簡稱中正預校），今年起恢復「國中部」招生，在著重雙語教學下，報名情形十分踴躍，國中部預定招生二百五十人，結果高達七百四十一人前來報名，校方已公告錄取二百五十一人，預計八月十一日辦理入學報到。

今年復招 招250人、741人報名

國防部說，錄取人數多出一人的原因，在於有兩人的總積分、智力測驗分都相同，因此以增額錄取方式增加一人。

國防部官員昨指出，依蔡總統要求透過軍校、軍隊培養英文、數理人才，以帶動下一個世代的綜合競爭力，國防部規劃於一○七學年度恢復中正預校「國中部」，招收國中部學生，並著重「雙語」課程，由外籍教師實施「語言情境教育」，除英語學習外，國一開始提供第二外國語言選修，暑假期間安排語文營隊，讓學生透過學習接觸各國不同文化及樣貌，以提升國軍未來「長役期」初官來源與素質。

隸屬軍方體系的「中正國防幹部預備學校」，為國內唯一培育新生代軍人領袖、全人教育的高級中學，招收國中畢業生就讀，中正預校畢業學生是三軍官校學生的主要來源。

向下扎根 補充未來三軍幹部

中正預校過去設有國中部，十四年前停招，為廣拓三軍幹部來源，前國防部長馮世寬任內決定，自今年起恢復國中部招生。預校校長陳嘉生在今年二月曾表示，預校國中部復招，是為長遠基層軍官補充政策，與基層軍官向下扎根；入學後每人每月將可領六二五五元零用金，未來目標是要成立「國防幼年學校」。

官員指出，「募兵制」為政府國防重要施政，推動決心絕不會改變。在志願役招募部分，官員表示，預判今年底志願役兵力可達十五萬二千餘人，編現比為八十一％，尚缺一萬七千餘人，爾後逐年調整招募留營作為及相關配套措施等，有信心能達成募兵制政策。