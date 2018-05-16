人工反式脂肪 7月起禁用

2018-05-16

〔記者吳亮儀、楊雅民／台北報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）日前呼籲世界各國，在未來五年內杜絕食品中的人工反式脂肪，有助全世界對抗心血管疾病；衛福部食藥署昨也宣示，七月起，國內食品中將不得使用不完全氫化油，以免有人工反式脂肪，違者最高可處三百萬元罰鍰。

食品禁用不完全氫化油

食品中反式脂肪來源分為天然及加工產生，天然的反式脂肪存在於乳製品、牛肉、羔羊肉等食品中，不會造成健康危害，但經過氫化的植物油會改變脂肪分子結構，雖可讓油更耐高溫、穩定、保存期限增加，但也會因為不完全氫化而產生反式脂肪。

食藥署組長潘志寬說，食藥署前年四月就發布預告「食用氫化油之使用限制」，自今年七月起食品中不得使用不完全氫化油；而美國食藥局也在二○一五年發布通知，除非經許可、否則不能使用部分氫化油，以免出現人工反式脂肪。

市面上許多食品例如奶精、酥皮、塗抹油等多數用氫化後的油脂製造，也恐因氫化不全而有反式脂肪；油炸食物例如炸雞、披薩、泡麵、甜甜圈、花生醬、沙拉醬等也多含有人工反式脂肪。

目前醫界普遍同意，人工反式脂肪可能引發冠狀動脈心臟病等心血管疾病，台灣營養基金會執行長吳映蓉說，人工反式脂肪對心血管傷害已很明確，特別是會增加壞的膽固醇，也有研究發現它恐造成記憶力下降。

違者最高罰300萬元

目前我國對反式脂肪僅規定須作標示，「食品中非共軛式反式脂肪（酸）之總和」、不論天然或氫化的反式脂肪都需標示。七月起，新規定是「不得使用不完全氫化油」，主要禁的是人工的反式脂肪，而不是食物中存在的天然反式脂肪。

新制實施將以食品的製造日期為準，違規業者將依食安法要求限期改正，若不改正可處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

麵包店業者陳老闆說，他擔心若要更換製作麵包和甜點原物料可能增加製作成本，但既然有新規定也只能遵守。

食品大廠：早就不用

至於食品業者如何因應？統一企業表示，所生產的食品，目前都沒有使用不完全氫化油，所有的生產標準和作為，皆會依法執行；南僑也指出，集團所生產的油脂、冰淇淋等食品，早就沒有使用不完全氫化油，符合法規最高標準；味全指出，內部的食安政策，也早明定不使用不完全氫化油，在採購政策上，亦要求所有原料供應商不可使用不完全氫化油。