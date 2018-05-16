除了洩密案…馬還有三中等四大案

2018-05-16

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九官司纏身，除了被控教唆洩密案，高等法院昨判刑四個月，另被控主導賤賣國民黨三中、國發院土地交易、富邦併北市銀、大巨蛋圖利遠雄等四大案，馬在四案中均列他字案被告，現由台北地檢署調查中。

馬英九洩密案分為立委柯建銘自訴及北檢公訴兩案，依馬涉案時間可區分為二○一三年八月卅一日、九月一日、九月四日等三天；其中，九月一日為柯建銘自訴，去年十月，高院已判馬無罪確定；高院昨天的判決，則是北檢所起訴馬於另兩天所涉犯行。

三中案及國發院土地交易案，馬英九被列為背信、圖利等罪的他字案被告；富邦併北市銀案，馬被台北銀行前副理黃玉炎等人告發圖利等罪；至於大巨蛋案，北檢去年十月底起訴馬市府時期的財政局長李述德，另將馬英九列為他字案被告身分繼續調查。

馬英九另被控賤賣國民黨原中央黨部大樓交易案，因中央黨部大樓買家長榮集團，當初也有意願買號稱「中影最貴不動產」的華夏大樓，馬英九等國民黨高層曾指示黨營事業中央投資公司，須依長榮創辦人張榮發的意願簽協議書，因此該案也已併入三中案內的中影案一併調查。

至於馬英九擔任總統及卸任後，陸續被控涉馬習會洩密等上百起刑案，自前年七月一日以來，北檢已陸續簽結一百九十件、不起訴四案。

其中較為外界知悉的五案，分別為納莉風災期間被控廢弛職務釀災案、以特別費扶養流浪狗馬小九，被控瀆職及偽造文書案、違法驗收貓纜涉圖利及背信案、在東吳大學演講涉洩漏馬習會機密案，以及馬擔任總統期間涉財產來源不明案；前四案均不起訴處分，財產來源不明案則簽結。