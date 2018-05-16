馬扯院際調解權 二審不買帳

2018-05-16

法律學者認同高院判決 強調關鍵點在馬是否舉證

〔記者溫于德、黃捷、楊國文／台北報導〕馬英九洩密案台北地院一審認同馬的主張，指馬是基於行使憲法第四十四條賦予總統的「院際調解權」，判決無罪，高院二審推翻認定，改判四個月徒刑。前台大法律系教授陳志龍認同二審判決結果，強調本案「根本無干院與院間權限不能行使問題」，難怪一審見解無法被二審認同。

憲法第四十四條規定：「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」該條文主要對於五院包括行政、立法、司法、考試、監察等院間若遇爭議事項，賦予總統召集會商以解決之權利，由總統獨立行使之。

陳志龍分析，本案應該「勉強」算是行政院與立法院間調解權問題，若要行使馬一再主張的院際調解權，應找時任行政院長江宜樺與時任立法院長王金平當面「講清楚、說明白」，何必私底下向江說明？

陳也補充，案件究竟有無院際調解權關鍵點在於「馬是否舉證」，但就他觀察，馬只是一再強調「院際調解權」，卻未舉證；且就洩密案發展至今來說，涉入本案的是王金平與時任檢察總長黃世銘，兩者間根本不具「院與院」間權限不能行使之問題，難怪一審見解無法被二審認同。

前北檢主任檢察官胡原龍律師則提出另一可能拒絕採信「院際調解權」之理由。他表示，二審也許認定馬當時只找江宜樺討論關說案，未找其餘院長共同協調，並以記者會痛批王金平，因此拒絕採信。

由於馬英九涉及洩密等罪都是最重本刑三年以下的輕罪，原本二審定讞，去年七月大法官釋字第七五二號解釋，「一審無罪、二審改判有罪」的輕罪被告，可以上訴三審，立院也完成修法，馬因此可以上訴三審。

受惠去年釋憲 馬可上訴拚翻盤

高院昨在新聞稿上指明「被告得上訴，檢察官不得上訴」。清華大學科技法律研究所助理教授連孟琦認為，檢察官仍可基於被告的利益提起第三審，呼籲高院更正。高院則表示，根據釋字第七五二號解釋，為讓一審無罪、二審有罪的被告有救濟機會，得上訴三審，檢方不太可能為讓被告無罪而提上訴，一般才會認為檢方不得上訴三審。