馬洩密 高院3大理由改判有罪

2018-05-16

公務員應負保密義務╱無關院際紛爭╱馬確知洩漏的是偵辦中案件

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九涉嫌洩密案，高等法院昨以三大理由改認有罪，其一是總統為公務員，也應負保密義務，不能例外；其二是黃世銘報告內容無關院際紛爭，且馬當時並未行使「院際調解權」；最後且最關鍵的一點，則是馬與江宜樺、羅智強會商案情後，三人曾達成「不指示、不指導、不給意見」之共識，證明馬當時明確知道自己洩漏的是偵查中之秘密，與後來在法庭上所說「只是行政不法」之辯詞並不相符。

高院判決指出，總統是適用「公務員服務法」之公務員，應遵循所有防止侵害人民基本權利的法律，自然也負有保密義務，而江、羅的職務與犯罪偵查、國會自律毫無關聯，無權知道這些秘密，馬卻將案情告訴二人，自屬洩密，並導致柯建銘的個資、通訊秘密和隱私被他人任意掌握，侵害柯的人權。

至於一審以「院際調解權」判馬無罪，高院認為，黃世銘的報告內容無關於五院職權紛爭，縱使柯建銘、陳守煌、曾勇夫等人有不法，也有現成法制可送監察院、檢評會或公懲會究責，立委還受國會自治的「立法委員行為法」規範，並非無法可管，何況馬、江、羅當時並未討論法務部長去留，馬也沒有召集院際調解，足認本案無關院際調解權，不構成阻卻違法事由。

國家機密特權 未賦予公開偵查秘密權力

另外，馬英九辯稱總統有行政特權，也同樣被高院判決打臉。高院認為，行政特權並非「絕對特權」，從相關釋憲案可知總統的「國家機密特權」並未賦予總統公開偵查秘密的權力，否則國家行政權在沒有法律指示或授權，甚至不在職權範圍內時，將仍可藉口「行政特權」而恣意破壞法治國的「法律保留原則」，民主憲政保障人權的核心價值將被破壞殆盡，馬之辯詞顯然只是「臨訟砌飾」的空言。

最後，馬英九雖稱黃世銘向他報告的是「行政不法」，他沒有洩密的主觀犯意，但合議庭認為馬、江、羅討論後曾做成「三不」共識，顯見馬知道本案是偵辦中案件，至於黃世銘出庭作證時附和馬的說詞，也只是「迴護飾卸」之詞，不予採信。