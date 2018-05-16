學者︰把關難拿捏 太緊恐沒人來

2018-05-16

〔記者王孟倫／台北報導〕行政院提出「新經濟移民法」，學者認為，台灣面臨少子化危機，若能透過這些政策，吸引條件不錯的移民，對台灣無論經濟或社會都是一大助益；不過，把關機制難以拿捏，假如太緊，企業會抱怨沒人要來，但也不能太寬鬆，須避免新經濟移民出現替代本勞等問題。

台大國發所教授辛炳隆認為，這項政策的立意良好，像僑生或是外籍中階技術人員，原本就在台灣工作或生活，對本國就業機會不會有太多影響；但國發會昨提供很多數字，都只是符合相關資格或條件的人數，無法看出能吸收多少人。

辛炳隆直言，我們必須思考台灣能提供什麼誘因，吸引外籍人士願意留下來？這恐怕是相關單位必須進一步確認的。

辛炳隆說，行政院的新經濟移民政策，最好的狀態是一方面不影響國內就業及薪資水準，二方面又能解決缺工缺才問題。因此，把關制度要如何拿捏，就蠻不容易；若太緊，企業會抱怨沒人要來，但也不能寬鬆，必須避免新經濟移民出現替代性問題。

中央大學台經中心研究員吳大任表示，當前我國面臨兩大嚴重問題：第一個是少子化危機，人口嚴重不足，社會邁向老齡化；第二個是投資動能不足，影響國內經濟發展，若能吸引投資移民來台，就能同時把問題解決。

「政府在這時間點，開放這樣的政策，我覺得再適合也不過了！」吳大任表示，舉例來說，投資移民標準為投資營利事業金額一千五百萬元、並創造五人以上的就業機會，若能獲得申請來台，代表是條件還不錯的外籍人士，若他們取得永久居留權，當然非常歡迎。