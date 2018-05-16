新經濟移民法草案 高薪留中階技術外勞

2018-05-16

四大類型移民規定鬆綁

中階勞力缺口達12萬人

〔記者李欣芳、陳梅英／台北報導〕台灣中階技術人力缺工達十二萬人，為解決產業缺工、缺才「雙缺」問題，行政院昨宣布「新經濟移民法草案」規劃重點，除鬆綁現行外國專業人才、投資移民、海外國人及其後代等規定外，首度開放外籍「中階技術人才」，包括留用具技術能力僑外生、留用具中階技術基層外勞及直接引進中階技術外勞，但有專業資格認定及薪資門檻等限制；以留用六年以上經驗的產業外勞為例，平均總薪資須達四萬一三九三元、社福外勞月薪得達三萬兩千元。

在不影響國內就業及薪資水準的前提下，行政院瞄準外籍中階技術人力，優先留用在台就學的僑外生及在台工作多年的中階技術基層外籍人才，並在適當時機直接引進中階外籍技術人力，這部分將在草案中訂定「日出條款」；國發會預計完成社會衝擊評估報告後，下個會期將草案送到立法院，待草案通過後，行政院另行公布實施日期。

國發會主委陳美伶表示，引進中階技術人力的目的是補充不足人力，並不是要替代本國勞工；國發會也擬定三大配套，包括將薪資列為基本門檻，通過後採評點制，並訂定產業別配額與總量管制，另雇主須公告一段時間、確定真的找不到人，才能申請直接聘用外籍中階技術人力。

社福人力月薪須達32000元、製造業41393元

在薪資門檻部分，若是產業人力需求，必須達到職業標準分類第二、三技術層次的「技術員、助理專業人員、技藝人員、機械設備操作及組裝人員」平均總薪資第七十分位的四萬一三九三元；若是社福人力，要達到長照二．○計畫照顧服務員月薪三萬兩千元。

相較目前台灣藍領外勞平均薪資兩萬六千元，資方是否會願意聘用？行政院院長賴清德表示，中階技術人力須擁有專業證照，薪資自然不同於基層勞力，有雇主反映，外籍勞工在台訓練一段時間，具有相當專業技術，時間一到必須回去，相當可惜，這次就是開一條路讓雇主可以留住這些技術人才，相信這樣的薪資是合理的。

目前台灣僑外生（含大專院校、高中職）加上海青班及新南向專班，人數上萬；在台工作滿六年的外勞有十萬一七八六人。國發會表示，這些都是基本的人力供給，雇主可視需求，在滿足薪資門檻等條件下，就可提出申請；中階技術人力取得永久居留，條件較一般外國專業人才更嚴格，必須滿七年、平均每年一八三日；另依國籍法規定，居留滿五年、每年合計一八三日，得申請歸化。