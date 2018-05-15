滿州猴害趕不完 農婦蓋哨所站衛兵

2018-05-15

屏東縣滿州鄉近兩年台灣獼猴到處肆虐啃食農作，地方政府找不到有效對策，也擔心動保人士抗議，不敢任意引用「野生動物保育法」第21條獵殺侵入獼猴，當地農民苦不堪言。

農婦鍾英敏原本能收成10萬元的黑豆農作，被猴群吃到只剩2萬元，大嘆：「如猴子驅趕有用，我需要整天在田裡顧嗎？」索性在田邊蓋哨所，頂著烈日整天看守，表達無言抗議；鄉代會主席莊期文則帶著玩具BB槍幫忙驅趕。滿州鄉長余增春強調，不再容忍潑猴，即日起將組獵槍隊開槍驅趕。（記者蔡宗憲）