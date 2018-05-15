學者︰改變經濟結構 才能脫困

2018-05-15

勞團︰應解決低薪結構性問題

〔記者李雅雯、王孟倫／台北報導〕勞團普遍肯定公部門帶頭調薪作為，但也批評政府應該努力解決台灣薪資市場結構性問題，例如企業盈餘合理分配、人力成本剝削等，而非以「細枝末節」政策去掩蓋更大的問題；學者則認為，若無法改變我國整體經濟結構，像是過度仰賴外貿、民間投資不振及產業轉型升級不易等問題，就難解決低薪困境。

全國產業總工會秘書長戴國榮表示，政府應該從源頭管理，減少非典型就業人口，不管是派遣或是外勞人力愈來愈多，已造成人力市場扭曲，本來缺人企業應該要拉高薪資找人，卻因派遣外包人力補充，而選擇不拉高薪資，這才是造成低薪困境主因。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯認為，調高公部門低薪派遣工薪資，若有成效當然很好，但台灣低薪化是結構性問題，政府應盡速訂立最低工資法，落實蔡英文總統競選政見，有制度性討論基本工資調整。

yes123求職網公關副理楊宗斌認為，台灣代工產業結構難解、大學學歷貶值嚴重，除非這些根本問題能夠解決，薪資結構難有戲劇性調整。

台經院景氣預測主任孫明德指出，政府拿出可利用的資源，試圖解決低薪問題，這只有示範效果，能否形成帶頭作用，還要看後續民間企業的跟進情況。他強調：「可以看出，政府是有花了一些心思去研究。」例如，政府擬提高基本時薪，而不是增加月薪，因外勞是月薪計算，這樣就能脫鉤處理。

對於政院為派遣工調薪、擬提高基本時薪，台灣綜合研究院院長吳再益直言，這只能說是政策小確幸，卻無法改變我國整體經濟結構，除非國內總體經濟能夠明顯改善，才能讓企業有加薪誘因；政府必須把經濟的餅做大，讓企業賺錢，公司才願意對員工加薪，這才是良性發展。