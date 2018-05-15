公務員越減越肥 非典越用越多

2018-05-15

〔記者高嘉和／台北報導〕行政院宣布逐步將公務機關外包派遣工、約聘僱人員月薪調升至三萬元，初估約需九．六億元，有一萬六千名勞工受惠。但對比政府公務員人數及僱用非典型人力變化，可發現近六年來公務員人數不減反增，從三十四．三八萬人增加到三十四．九六萬人；至於派遣、勞務承攬及臨時人員等「非典」人數，更是屢創新高、達九．二六萬人。

過去因各界批評政府僱用太多派遣人員，行政院訂定派遣注意事項限制人數；派遣人數從二○一三年的一萬一二五七人高峰滑落到八千人出頭；但同期間的勞務承攬人員卻從三．四萬餘人增至約四萬人，臨時人員也從三．一萬人增至四．四萬餘人。合計政府非典人力還是屢創新高。

根據人事行政總處「委外及非典人力統計」，若以派遣人員來看，最大戶是農委會的二六五五人、其次是衛福部的九四七人；勞務承攬人數最多是交通部的九七五九人、經濟部的八五八五人及退輔會的六○七六人；臨時人員以教育部一萬五八四八人最多、其次為衛福部一萬一五三○人及退輔會八三○五人。

另從今年政府預算歲出分配來看，人事費編列四二五八億元、占比約二十一．三八％。再從人事費分配來看，退休退職給付就占二十三．八六％，退休金幾占人事費的四分之一；另法定編制人員待遇為四十六．三二％、約一九七二億元，約聘僱人員待遇占比二．二三％、約九十五億元，技工及工友待遇占比一．○九％、約四十五億元，換句話說，政府年花近兩千億養公務員、還得再花一四○億元僱用非編制內人員。