政院帶頭救低薪 公部門派遣工起薪3萬

初估約需9.6億經費 1.6萬勞工受惠
〔記者陳鈺馥／台北報導〕為解決台灣低薪問題，行政院長賴清德昨親自召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會，宣布逐步將公務機關外包派遣工、約聘僱人員月薪調升至三萬元，初估約需九．六億元經費，將於二○一九年中央政府總預算編列，預計有一萬六千名勞工受惠。
賴揆表示，低薪問題是社會關注重大議題之一，政院參考各界意見召開多次跨部會議後，提出短中長期十大因應對策、卅七項措施解決低薪問題。
揭露上市櫃低薪摳門企業
行政院提出公部門主動解決低薪、薪資列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化、提高時薪五大短期措施，並呼籲上市櫃公司一起響應調高月薪至三萬元，金管會也將配合修法，揭露非主管的員工薪酬待遇，讓低薪摳門企業無所遁形。
賴揆說，中長期方案要增加投資、加速產業升級、降低受薪階層負擔、提升人力素質、縮小學用落差，當投資機會增加，台灣低薪問題將可望解決。
行政院副院長施俊吉指出，經調查，上市櫃公司、行政院所屬公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人、各政府機關的派遣人員、中央納健保醫療機構、長照及托育人員等十類員工，每月薪資低於三萬元，共計四萬七千人，月薪若調升至三萬元，初估約需十九億元經費。
施俊吉說，若只針對行政院所屬公務機關、國營事業等五大類別中，一萬六千名薪資未達三萬元的外包派遣工，如月薪調至三萬元，估需九．六億元經費。
此外，在「薪資水準列入政府採購，及獎項之加分項目」，政府每年有十八萬件採購案，行政院研擬評選廠商，針對員工薪資平均達三萬元以上投標廠商，給予加分。
政院統計，上市櫃公司員工月薪低於三萬元，共一萬九四一○人，主要分布在電子通路業、通信網路業、紡織產業；為讓市場薪資透明化，行政院也責成金管會要求上市櫃公司，將基層員工的薪資總數、薪資平均數及薪資成長幅度資料，納入企業社會責任報告書（CSR）揭露事項，並在公司治理評鑑中，將加薪做為加分指標。