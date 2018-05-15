接受九二共識？ 蔡：事涉主權 不能輕易讓步

2018-05-15

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕針對兩岸情勢，總統蔡英文昨日接受廣播專訪時呼籲，既然兩韓領導人都可以坐下來談，中國大陸也應坐下來溝通；被問到是否讓步接受所謂的九二共識？總統強調：「這是事涉我們主權的問題，不能輕易讓步。」

民、共領導人坐下來談？

須對等及不預設政治前提

談到兩岸溝通，總統認為，基本的互信要恢復，既然兩韓都可以坐下來溝通，中國大陸也應該坐下來溝通。被問到是否接受以民進黨主席身分，與中共總書記習近平以黨對黨領導人形式坐下來談？蔡英文並未完全回絕，但表示必須在「對等及不預設政治前提」的基礎上談。

對於先前拋出的「九二會談」，主持人問，為何九二會談不能與國民黨提出的「九二共識」劃上等號？

總統表示，「九二會談」是真的有這個會談，這是事實，但雙方各說各話，也是事實；這個事實，各方有不同解讀。

主持人追問，對於蔡英文說的「九二會談事實說」，是否可解釋為是向中共釋出善意？總統強調，可以解釋為善意，最主要是還原事實，從基本事實開始。至於所謂的「九二共識」或其他更進一步的解釋，姑且不論這解釋，是不是台灣民眾都可以接受的，國民黨自己的解釋，「是不是也是中國可接受的解釋呢？」

被問到北韓領導人金正恩都能放棄核武坐下來談，為何台灣不能退一步？總統回應，因為朝鮮半島無核化是大家共識，至於要台灣退一步，是哪些事情退一步？九二共識是中國可以接受的東西嗎？總統強調：「對我來講， 這是事涉我們主權的問題，不能輕易讓步。」

被問到近來中國軍機頻頻繞台，是否與行政院長賴清德「務實的台獨工作者」說法有關？蔡總統表示，其實賴清德是要強調務實的那一面，「他也不是一個心存惡意，或者有其他的特別想法，基本上就是一個滿誠實的人。」

日：續挺台參加WHA

此外，世界衛生大會（WHA）將於下週登場，台灣至今沒有獲邀。日本台灣交流協會昨明確表態說，日本對於台灣去年和今年都沒有取得邀請函感到非常遺憾，為了避免國際防疫產生空白，日本繼續支持台灣參加WHA。