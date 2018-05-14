行政執行署第一刀 下月拍賣黨產

2018-05-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨「轉帳撥用」國產變賣獲利，被黨產會追徵八．六億元拒繳，行政執行署至今僅從國民黨帳戶扣得七萬一八九八元，去年九月起查封北市松山區黨部、黨工宿舍、國民黨智庫大樓等，台北分署預定在六月五日實施第一次拍賣，首波標的為台北市信義區、松山區兩間黨工宿舍，鑑定價額合計約為三八三七萬餘元。

這也是「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」前年八月公布施行後，行政院黨產會掛牌運作一年多以來，行政執行署首宗拍賣國民黨被查封的黨產。

行政執行署追討國民黨八．六億元欠款，去年十月查封國民黨智庫「國家政策研究基金會」建物大樓，今年二月完成鑑價為六千五百三十七萬元，去年九月查封的松山區黨部鑑價兩億餘元，但這兩大不動產尚未排入拍賣期程。

首拍兩間黨工宿舍 鑑價三八三七萬

據了解，台北分署預定在六月五日實施第一次拍賣，首波標的僅國民黨台北市兩間黨工宿舍，四月二十七日已完成詢價。松山區寶清段黨工宿舍，鑑定價額二二○二萬七千兩百元，信義區三興段的黨工宿舍，鑑定價額一六三四萬三千元；根據台北分署規劃，若移送機關黨產會與義務人國民黨「無不同意見」，便會拍賣。

台北分署主任執行官鍾志正昨說，國民黨很關注拍賣細節，且因目前查封的不動產，總價還不足執行金額八．六億，國民黨先前也主張提高拍賣金額，希望能抵償更多債務，台北分署為免引發其他爭議，將盡力讓程序完備，也不會刻意拖延。

民進黨立委李俊俋提醒，「促進轉型正義條例」有規定，不當黨產移轉國有後，由中央成立特種基金，作為推動轉型正義、長照、社福政策等用途，促轉會更有年限壓力，收歸國庫刻不容緩。