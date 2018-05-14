司法話題》戰勝毒與癌 要為多活20年做見證 林明亮掛尿袋 助人戒毒

2018-05-14

記者林嘉東／專題報導

亞杜蘭關懷協會秘書長林明亮，26歲染上最難戒斷的海洛因，35歲被醫生診斷罹患大腸癌、膀胱癌末期，只剩3年可活的他，卻奇蹟似的多活了20年，現在的他每天穿著尿袋幫人戒毒，四處演講。

55歲的林明亮說，「是上帝救贖了我，讓我多活了20年」，他要用多出來的生命做見證，向吸毒者傳講福音，告訴他們吸毒在眾人眼中雖然沒有明天，但在上帝眼中卻是有盼望的。

林明亮說，吸毒者其實很可憐，每個人都想戒癮，卻怎麼也戒不掉，一生都在監所裡來來去去，在惡性循環中無法自拔，他自己也不例外。

妻進產房 自身毒癮發

林明亮32歲，兒子出生那年，他陪太太進產房時，毒癮發作急需毒品解癮，還沒買到毒品，就接到醫院打來兒子被臍帶繞頸，要他趕回去簽手術同意書，在那攸關兒子生死與被毒癮催逼的關頭，他沒考慮太久，仍選擇去買毒品。

「到現在我仍然無法忘記那種無助與痛苦！」林明亮說，他拿到毒品趕回醫院，才知道太太含淚簽下手術同意書，自己上手術台動手術。

林明亮指出，兒子出生後，他尋求基督教晨曦會幫助後，受洗成為基督徒後，有短暫不碰毒品，但只要離開晨曦會，就會再用毒。

林感嘆說，吸毒的人，一輩子都在過著毒癮解了後悔，毒癮來了又六親不認的循環中，成了生活沒有盼望的活死人。

妻突身故 兒給戒毒勇氣

林說，35歲那年，他被診斷罹患大腸癌末期，已轉移到膀胱，只剩3年可活，他仍一邊做化療，一邊吸毒，化療時，甚至有毒販跑來找他，「反正你快死了」不如拚一把，把販毒賺來的錢留給兒子。

還好當時有信仰，並未受到誘惑，直到他37歲時，太太意外身故，才驚覺如果他再死，小孩怎麼辦；他才痛定思痛決定戒毒，一直到現在都沒有再碰毒品。

林笑說，醫生原本說他只剩3年可活，到今年他多活了20年，是上帝給他的，儘管海洛因戒斷難如登天，儘管他現在還要穿著尿袋，他會陪伴學員們走出毒品摧殘，救一個是一個；他也會到校園宣導毒品的可怕。