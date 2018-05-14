司法話題》點亮毒海明燈 戒癮人開戒毒村

2018-05-14

記者林嘉東／專題報導

走出毒品陰影，更生人變成救命天使！由8名戒癮成功的毒品更生人所成立的「亞杜蘭關懷協會」，3年前成立戒毒村分享戒癮經驗，並首開先例創辦「亞杜蘭廚房」，提供更生人就業機會，成功模式連公部門也佩服不已，近來更接手基隆戒治中心「向上學苑」，打造成亞杜蘭第二間戒毒村，盼助更多「學弟」能戒癮成功。

8人變身天使 帶領戒毒

帶領這批「過來人」的亞杜蘭關懷協會秘書長「亮哥」林明亮，3年前決定把自己不靠戒癮藥物、只靠信仰的成功戒毒經驗傳揚出去，理念獲得鍾維鴻、劉德志、徐國勳等7名過來人支持，眾人遂在教會與善心人士捐款下，於新北市石碇區成立亞杜蘭戒毒村，學員們生活在約50坪大的鐵皮屋內，臥室、浴室、講堂、廚房等硬體設施一應俱全，還有林明亮團隊全天候24小時陪伴，至今已幫助50多名更生人戒癮。

生與死拔河 靠信仰度過

除了戒癮外，協助更生人重返社會也是亞杜蘭關懷協會的重要目標，前年協會在汐止區開設亞杜蘭廚房，順利協助7名更生人擁有自己的事業，全面性的戒毒模式也贏得基隆地檢署肯定，去年底正式接手基隆戒治中心「向上學苑」，打造亞杜蘭第二間戒毒村。

亞杜蘭廚房 幫重新就業

位於新北市警局汐止分局對面的「亞杜蘭廚房」，其實是一家燒臘便當店，由店長魏建枝帶領同樣是更生人的劉德志、許名仁、潘昱辰等人一起營運，由於店長廚藝好，除了燒鴨等基本款外，每天還有店長別出心裁的主廚私房菜，提供多達19種菜色，目前在汐止地區小有名氣，營收也十分穩定，林明亮已規劃開設第二家分店，盼幫助更多更生人循此模式自給自足。

「戒毒是一場生與死的拔河」，林明亮說，他們不靠戒毒藥物美沙酮戒治毒癮，而是靠讀經、禱告與24小時陪伴來帶領學弟認識福音，進而重新做人。

現年40歲的亞杜蘭新學員吳聲勵說，他從小混幫派，染上海洛因、安非他命兩種毒品，走投無路下來到亞杜蘭碰碰運氣，沒想到竟深受詩歌感動，從不會彈琴、不會看譜，到現在已能彈出一首首動人的樂曲。

「彈琴是我向耶穌禱告求來的！」吳聲勵開心地說，直到現在他才知道母親為何幫他取這個名字，原來是要他用「聲音」來「鼓勵」人，一路走來真的要感謝亞杜蘭，更要感謝救他的上帝。