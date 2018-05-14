管要總統7天解決風暴 教授批政治施壓

2018-05-14

〔記者吳柏軒、黃以敬／台北報導〕台大財金系教授管中閔雖被遴選為下任台大校長，卻因違法兼職，人事案不被教育部核聘，他昨再度選定特定媒體發言，要總統蔡英文七天內解決風暴，但台大教授反批，此舉就是政治施壓，學生也批管在「政治表演」！

台灣大學十二日開臨時校務會議，決議要教育部儘速核准校長人事案，對此，管中閔昨又對少數特定媒體受訪，指責總統蔡英文知道「拔管」黑手，希望其發揮政治智慧與高度，在未來七天內設法弭平因台大遴選案衍生的風暴，並申明自己是被遴選人，尊重遴委會決定，也盼教育部尊重。

管中閔亦提及台大近年經費缺口，經費縮減缺口達十二億元，加上台大常年有三到五億元缺口，呼籲各界支持，並拿出寫有台大捐贈網站的紙牌等，直接募款。

但台大機械系特聘教授陳炳輝認為，管未解釋遴選瑕疵產生的疑慮，亦未處理法治問題，僅依校務會議決議，就向政府施壓，直批「這才是真正的政治施壓」，其募款行動也類似空白支票，應由真正的校長依具體治校理念募款才是正途。

有台大教授也強調，管中閔兼職台灣大獨董等可領千萬年薪的高薪，就因他違法兼職而引發遴選案如此多爭議，不如他去當獨董而把高薪捐給台大，或是由他自己來負擔未來台大要提出行政訴訟的費用及台大耗損，難道是要大家捐款台大來幫他個人打官司、爭取校長高位，本末倒置、讓人啼笑皆非。

台大學生代表大會前議長王羿方也批，管中閔要蔡英文七天內解決，僅是戰略性喊話，政治表演的成分居多，因教育部是行政院管轄，並非總統府。另有台大學生在臉書留言，批管中閔如此發言，直接打臉黃絲帶群眾支持者，因群眾為了挺管，高喊「大學自主、政治退出校園」，如今管竟然要求總統介入，解決台大紛擾，簡直矛盾。