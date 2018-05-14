2018-05-14

記者鄒景雯／特稿

台灣大哥大獨董管中閔要選台大校長，視而不見遴選台上坐著台灣大副董事長蔡明興，搞出個「蔡董選管董」的違法事實，外界或有人以為這是一時疏失，但是當張善政出面發表聲明，要求教育部依據上週六台大校務會議的決議，聘任管任校長之後，大家想問：「台灣大幫」傾巢而出，難道是這些黨國政商結構一貫的行事風格？

馬英九政府時期最後一任的行政院長張善政，在二○一六年五月卸任後，一度表示要去花蓮當農夫，曾經為其在台灣社會營造了不錯的背影，甚至到今天，都有人把他當做形象牌，國民黨主席吳敦義早先在尋覓台北市長提名人選時，張善政就是積極徵詢的對象之一，後來圈內盛傳他婉拒的對話非常戲劇性：與其要選市長，不如直接選總統，可見外界、或者他對自己的「看重」。

老人家總說：看人不能只看一時，確實充滿著經驗智慧。這位農夫，在短短兩個月內，立刻在蔡明忠邀請下，出任台灣大基金會的董事長，這時，固然讓大家驚訝到張善政的人脈網絡，但基金會有公益性質，外界也不便多所置喙。接著再過三個月，終於水落石出，台灣大的法人董事福記投資改派代表人，張善政正式浮上檯面，也成了台灣大的董事。

台灣大董事的年薪多少，經過管案一鬧，巷里皆知，於是今年初的「蔡董選管董」還覺得不夠難看，現在更加碼推出「張董護二董」，莫非這是在對大眾示範「高酬門神」是如何扮演的？

這些人，董過來，董過去，圖的是什麼？台大校長嗎？可以，應該按照正當程序來走，不此之圖，卻不惜玩法弄法，也在所不惜，背後的蹊蹺，值得合理懷疑。

張董的聲明稱：不是挺管，是挺法治。那很簡單，其實不只管董、蔡董、張董，還包括與這些董爺們站在一起的台大遴選委員會與台大校務會議的部分成員，應該清楚告訴台大師生與台灣社會：台大，究竟是台灣大學，還是台灣大哥大的簡稱？別笑話這個提問，這是一個價值的選擇，也是挺管與挺法治的分道揚鑣。