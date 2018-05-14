台大迴避管違法兼職 學生會下月再提案／校務會議缺乏法律專業討論 恐讓教授再陷觸法危機

〔記者吳柏軒、黃以敬／台北報導〕台灣大學校長遴選爭議歹戲拖棚，遴選出管中閔教授遭爆違法兼職等爭議而遭教育部退案，前日台大臨時校務會議通過要建請教育部儘速處理此案且發聘，教育部則堅持台大須先重選補正瑕疵才能處理此案。台大學生會昨批，台大校方未正視及處理教授「違法兼職」等問題核心，臨時校務會議欠缺法律專業討論，恐讓台大遴選案仍有違法問題，台大教師也都將再陷觸法危機，因此學生會將於六月九日正式校務會議再提案，盼將遴選事件導回正軌討論。
教育部日前調查，確認管中閔未利益迴避，影響遴選公平，管本人則有未經學校正式核准就上任台灣大兼職的違法，因而將遴選案退回台大並要求重選補正遴選瑕疵。但台大十二日開臨時校務會議，通過要教育部儘速處理台大遴選結果並發聘，必要時將提救濟；教育部則強調，台大應督促重選補正遴選瑕疵，才能處理此案。顯見台大遴選瑕疵及管違法兼職仍是未解癥結。
教師偷跑兼職 促修制度漏洞
台大學生會質疑，臨時校務會議再次迴避遴選案的核心爭議問題，討論根本未聚焦，校方不正視校內老師未核准就「偷跑」兼職問題，爭議源頭是台大長期便宜行事、制度缺漏、行政疏失等，不做根本解決，所有老師持續處在觸法險境，也將使得遴選案問題無法解決，呼籲台大教授們不該迴避爭議，學生會將於六月九日校務會議再提案，希望徹底釐清問題，才能保障台大師生權益及聲譽。
台大國發所教授劉靜怡則直指，台大人事室說教授兼職事後追溯比例在全國是七十八％，台大則是九十四％，「其他學校至少有二、三十％教授兼任企業獨董能守法，但台大卻把『違法』視為理所當然」，這樣選校長？
管沒申請就兼任獨董 明確違法
台大教授鄭秀玲更直指，管中閔不只是兼任台灣大獨董未正式核准就「偷跑」上任的問題，兼職台灣大薪酬、審查委員更是沒申請就上任的明確違法，六月就公告兩項兼職、卻到八月才申請，不是後補程序，而是未啟動程序就兼職，台大校務會議卻連這樣明確的違法事件都不討論釐清、而想混淆為一談，根本是不敢就事論事，遴選案還是難免違法爭議。
另有台大國發所博士生則透過媒體訪問指出，教育部退回台大遴選案措施失當，將以學生身分在六十天內、六月初向行政院提出訴願；但有教授指出，過去在成大校長遴選案中，也有學生提出訴願，但訴願會認定因為學生沒有利害關係所以不能提出訴願駁回訴願，台大案也難成案。
台大法律系副教授柯格鐘則在台大會議中指出，教育部認定遴委會是官方委任單位，因此先前否決台大遴選案的公文，恐不構成行政處分，實務見解也有如過去成大校長遴選案官司，法官並不支持校長遴選案中有對外效力的行政處分，因此台大要提行政救濟，恐有困難。