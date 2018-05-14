外資︰台積原汁原味 鴻海小金雞多

2018-05-14

〔記者羅倩宜／台北報導〕台積電與鴻海是台股市值前兩大權值股，在外資眼中，台積電僅在美國發行ADR存託憑證、且專注晶圓代工本業，轉投資的子公司並不多，可說是「原汁原味」；但鴻海除組裝代工本業外，近年透過併購、分拆及重組等模式誕生許多「小金雞」。統計自FII通過Ａ股審核以來，鴻海股價短暫雖有慶祝行情，但從三月八日至今，外資已賣超鴻海逾三十四萬張，似乎已經用腳投票。

騰旭投資投資長程正樺分析，不論從題材面或基本面來看，鴻海今年較缺乏動力；長期關注鴻海集團動向的投資人應可發現，每年集團輪流有一、兩隻「金雞母」，股價會大漲，今年輪動到的應不是鴻海，而是即將在Ａ股上市的FII，「若市場已經把關愛眼神放在FII，資金沒道理一直留在鴻海這檔股票上。」

歐系外資認為，台積電在美發行ADR，是以公司「母體」名義募資，例如大股東釋出股份，或者現金增資在美國進行；與鴻海的FII直接赴海外掛牌，兩者做法大不同。這與經營策略有關，台積電專注本業，旗下的子公司不多，但另一家晶圓代工聯電，做法就跟鴻海有點類似，「聯電有很多轉投資的小金雞，股價都比聯電母體還高。」

FII在中國釋股掛牌，是否會稀釋台灣鴻海小股東的權益？分析師表示，有可能、但影響不大，主要是FII股價若大漲，鴻海也可認列帳面；「買不到FII的小股民也不用覺得扼腕，因Ａ股本益比高，上市後搶買恐買在高點。」

外資指出，過去鴻海也曾以手機代工的富士康名義赴港股掛牌，股價連漲一年多，一度漲逾六倍；之後絢爛歸於平淡，上週五收盤一．三八港元，僅是當初掛牌價的一半。