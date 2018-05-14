會計師︰A股台商多無根 難模仿FII

2018-05-14

能否分拆業務？ 排除母子公司間同業競爭？

〔記者吳佳蓉／台北報導〕鴻海集團旗下富士康工業互聯網（FII）將首度在Ａ股掛牌，是否掀起台商分拆業務，重組中國子公司Ａ股上市的仿效風潮？會計師分析，Ａ股近三十家台商股最多的是在台灣並未上市櫃的「無根台商」，在台下市、赴中上市的僅有兩家，分拆重組中國子公司業務掛牌的也是極少數；FII被歸類是「獨角獸」，宣示指標性足，其餘台商股很難模仿。

資誠中國業務發展主持會計師林鈞堯表示，不少台商確實低調詢問，是否有可能循FII模式上市，目的並非貪圖高本益比，而是盼能運用當地資本市場資源，取得相同條件資金，與中國企業競爭；尤其台商近年面臨中企挖角，祭出上市股票吸引人才，形成不小留才壓力。

林鈞堯分析，能否循FII模式，還是得看獲利能力、產業屬性、能否分拆業務等，且達到中國禁止母子公司間同業競爭要求，這些都是難題，目前大多只是討論階段。

KPMG台灣所大陸業務發展中心主持會計師陳宗哲指出，Ａ股上市的台商股多是在台灣並未上市櫃的無根台商；在台下市、赴中上市的只有兩家，分拆重組業務以中國子公司在Ａ股上市的，先前有一家亞翔集成科技，近期就是FII。

陳宗哲觀察，會採分拆重組上市模式的台商，一定是大部分業務集中於中國，且在中國已有大規模佈局，有切入當地資本市場籌資必要；進而才會為符合中國禁止同業競爭、關係人交易等規範，去進行業務分拆重組。

符合條件早已行動 新案不多

他認為，Ａ股雖然平均本益比較台股高一截，但對獲利要求高，假如台商規模不夠，即使想也做不到；另對於業務仍大多集中於台灣的台資企業，要分拆重組中國子公司到Ａ股上市，光要如何化解母子公司同業競爭問題，難度就相當高；加上能力、條件符合Ａ股上市條件的台資企業，不少早已行動、甚至排隊中，新的合適案源並不多。