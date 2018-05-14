謝挺姚文智 柯：又怎樣

2018-05-14

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕外界關注民進黨是否禮讓台北市長柯文哲，駐日代表謝長廷日前公開勉勵立委姚文智，指「態勢有越來越明顯」，要姚繼續努力爭取民進黨提名。對此，柯文哲昨受訪僅稱「還好啦！」指姚本來就是謝系，謝挺姚卻沒有支持他，「又怎樣？」

此外，柯文哲日前接受電台專訪，對不爽「兩岸一家親」的人表示「歹勢」，傳出有兩派市府幕僚論戰，市府內部定調「先停住」一週後再觀察後續效應。柯文哲昨大嘆「很難啊！」一般行程早在一個月前就排滿了，只有一種情形會取消，那就是颱風。

柯稱台灣被六趴的人綁架

丁守中：民進黨過去被柯綁架

針對柯文哲前天表示，整個台灣社會政治上被不到六％的深藍或深綠綁架，國民黨台北市長參選人丁守中昨天酸說，民進黨過去被柯文哲綁架，現在柯文哲說被深藍、深綠綁架，「市民大眾應該要認知了解，我們不應被任何人綁架」，應讓台北更現代化、繁榮、移居、有更好工作機會。

談到北市府研考會前天公布柯文哲的施政滿意度僅六十五分左右，丁守中說，在大學評比就是C，很糟糕，沒做A+的學生，也應該要做A的學生，太糟糕了啦！

媒體詢問丁何時拜會國民黨榮譽主席連戰、中央委員連勝文等人，會不會因二○一四年與國民黨中央委員連勝文競爭而受影響？丁守中說：「不會啊！我上次也全力幫他（連）選舉啊！陪遊街、走菜市場、陪造勢及大型活動。」見面之事正由國民黨秘書長曾永權安排聯繫中。