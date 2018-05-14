民進黨內民調》中間選民快速流失 衝擊柯文哲選情？

2018-05-14

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長佈局即將揭曉，目前仍朝自提人選方向規劃。據悉，一份黨內近期所做民調顯示，台北市長柯文哲與國民黨台北市長參選人丁守中對比，不僅民調差距微小，柯不管在淺藍、淺綠「中間選民」的支持度近一、兩週也迅速流失，遠不如以往，藍營則集結當中。高層判斷，柯過去「以挖淺藍票補深綠票」策略的效果不大，流失的速度比不上彌補的速度，因此無論民進黨是否提名人選，柯的選情恐怕都不樂觀。

蔡今說明北市長選局

民進黨選對會預計週三召開會議，針對黨自提人選，或與柯文哲繼續合作，提出建議；若拍板自行提名，選對會還得召集黨內表態參選者，討論產生人選機制，經中執會通過，人選五月底就可定案。兼任民進黨主席的蔡英文總統今將接受廣播專訪，親上火線說明北市長選局。

由於黨內反柯聲浪居高不下，若民進黨自提人選，北市將形成「三足鼎立」。目前民進黨內有立委姚文智、前副總統呂秀蓮表態爭取提名，基層雖期待「強棒」總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德出戰，但不僅新系直言不可能，陳菊日前也表態不可能參選，並說賴可能性也不大。

選對會上週徵詢北市黨籍議員、里長，與會者指出，選對會召集人林錫耀於會中坦言，柯文哲確實是民進黨要面對的難題；而徵詢會議結果，主張台北市長自提者仍佔多數，意見已交蔡英文參考，蔡近日也邀輔選幹部會商北市長等選局。

在民進黨台北市長佈局的關鍵時刻，曾參選台北市長的駐日代表謝長廷也返國述職，他十一日晚間與謝系成員餐敘。與會者指出，謝勉勵姚文智，希望他近期努力衝高支持度，認為姚確實有機會一拚。

謝長廷分析，現在北市選戰氣氛已與農曆年前不同，並對姚如何爭取更多民調支持與選舉節奏提出諸多建議。他建議，姚在黨內長期關懷弱勢，要轉為政策和行動，延伸自己的「台灣價值」內涵。

柯文哲日前說，台灣社會在政治上被不到六％的深藍、深綠綁架，姚文智昨表示，很多人可能被柯謊言綁架，柯沒有中心思想、左右反覆，之前又說為引起別人不舒服而道歉，大家都看在眼裡。